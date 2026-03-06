ΚΚΕ: Ζητά να κλείσουν οι βάσεις, καλεί σε αντιπολεμικό ξεσηκωμό

Εδώ και καιρό το ΚΚΕ βρίσκεται σε αντιπολεμικό συναγερμό, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της ευθυγράμμισης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Με το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν μετά την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ ο Περισσός σηκώνει κατακόρυφα τους τόνους, καθώς εκτιμά ότι η εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές ενέργειες των ΗΠΑ και λοιπών δυνάμεων κλιμακώνεται και αυτό συνιστά μεταξύ άλλων άμεση απειλή για τον ελληνικό λαό, στον βαθμό που η χώρα καθίσταται στόχος αντιποίνων.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα σε παρέμβασή του στη Βουλή, την Τρίτη: «Όσο, όμως, η κυβέρνηση της Ν.Δ., με την ανοχή και των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου, εξακολουθεί να παρέχει βάσεις και άλλες υποδομές ως ορμητήριο πολέμου, να υιοθετεί και να αναπαράγει τα προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τόσο ο κίνδυνος και ο ελληνικός λαός να γίνει στόχος αντιποίνων είναι παραπάνω από υπαρκτός».

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, δεν είναι ώρα για κανέναν εφησυχασμό και καμία αναμονή του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα – ο ίδιος προειδοποίησε για γενίκευση της ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή, απέναντι στην οποία η χώρα πρέπει να θωρακιστεί απέχοντας από κάθε εμπλοκή και κλείνοντας τις αμερικανικές βάσεις που το ΚΚΕ αξιολογεί ως βασικό παράγοντα κινδύνου. Με αυτή τη λογική κάλεσε την κυβέρνηση, έστω και την ύστατη ώρα, να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις.

Από την άλλη, δεν θεωρεί ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης κινούνται σε λογική απεμπλοκής, εξ ου και απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για «ξεσηκωμό» απέναντι στον πόλεμο.

Αντιθέτως, όσον αφορά στην ελληνική κυβέρνηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας την κατηγόρησε ότι υιοθέτησε τα «γελοία προσχήματα» ΗΠΑ και Ισραήλ. Κι ακόμα, όσον αφορά στην αποστολή φρεγατών και αεροπλάνων στην Κύπρο, το ΚΚΕ αμφισβητεί ότι στόχος είναι η συνδρομή στην άμυνα της μεγαλονήσου. Ο ρόλος αυτών των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, είπε, «θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των υπολοίπων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων, δηλαδή, που έχουν την ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ καλεί τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε ενημέρωση της Βουλής – σχετική επιστολή Κουτσούμπα προς τον πρόεδρο της Βουλής υπήρξε τη Δευτέρα -, προκειμένου ανοιχτά να ενημερωθούν κόμματα και κοινωνία. Απορρίπτει «κεκλεισμένων των θυρών» διαδικασίες, όπως το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που ζητούν άλλα κόμματα – ο Δ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για «παρασυμβούλια» πολιτικών αρχηγών – αλλά και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Άλλωστε, όπως είπε στη Βουλή, «καμιά σύνθεση, καμιά “εθνική γραμμή”, όπως λέτε κι εσείς κι άλλα κόμματα, δεν μπορεί να υπάρξει με την κυβέρνηση που σέρνει τον λαό μας στο μακελειό».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Κριτική σε κυβέρνηση για Ιράν, στήριξη σε Κύπρο – Πρώτο «παρών» σε εκδήλωση πρωτοβουλίας «από τα κάτω»

Επικίνδυνη κλιμάκωση – Οι τρεις κύριοι άξονες των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν και ο βαθμός επιτυχίας τους

Η Ευρώπη στο παράθυρο του πολέμου – Η Ε.Ε. αναζητεί ρόλο σε έναν κόσμο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού