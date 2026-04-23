ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 00:26
Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Παρουσία τρίτου προσώπου το φονικό, συνελήφθη ο 20χρονος ναύτης και άλλοι τρεις

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου, γιου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 22/4, σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Δράστης φέρεται ένας 20χρονος ναύτης, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο με μαχαίρι στην καρδιά, μετά από έντονο διαπληκτισμό.

Τα στοιχεία που έρχονται στο «φως» αποκαλύπτουν πως πίσω από το έγκλημα κρύβεται μια μακροχρόνια ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα διατηρούσε επί τέσσερα χρόνια σχέση με νεαρή γυναίκα, η οποία στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο.

Παρά τον χωρισμό, ο 27χρονος δεν κατάφερε να αποδεχτεί την εξέλιξη αυτή, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη γυναίκα να αποτελεί διαρκή αιτία αντιπαράθεσης και έντονης ζήλιας μεταξύ των δύο ανδρών.

Το μοιραίο ραντεβού στο πάρκο

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν «για να λύσουν τις διαφορές τους» στο πάρκο Ασυρμάτου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 20χρονος έφτασε στο σημείο συνοδευόμενος από έναν 18χρονο φίλο του. Λίγο μετά την άφιξη του 27χρονου, ξέσπασε έντονος καβγάς, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο νεαρός ναύτης φέρεται να έβγαλε μαχαίρι που είχε μαζί του και να κατάφερε θανατηφόρο πλήγμα στην καρδιά του θύματος. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 18χρονος, ο ίδιος δεν πρόλαβε να αντιδράσει ώστε να αποτρέψει το φονικό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και όσα ακολούθησαν. Οι δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, συνάντησαν τις συντρόφους τους και κατευθύνθηκαν όλοι μαζί σε χώρο διαμερίσματος, όπου παρέμειναν, σαν να μην είχε προηγηθεί το αιματηρό περιστατικό.

Τέσσερις συλλήψεις

Λίγες ώρες αργότερα, ο 20χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του. Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη, ενώ συνελήφθησαν επίσης ο 18χρονος φίλος του και οι δύο κοπέλες που βρίσκονταν μαζί τους μετά το περιστατικό.

Ο βασικός κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη. Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, καθώς ο δράστης υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, γεγονός που επιβάλλει τον διαχωρισμό της δικογραφίας.

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις επικοινωνίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η συνάντηση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν την πορεία που οδήγησε από μια προσωπική διαμάχη σε μια δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί σε τυχαίο έλεγχο να κατέχει μαχαίρι.

