Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι για υπόθεση εκβίασης που κατήγγειλε 74χρονος επιχειρηματίας

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση εκβίασης που κατήγγειλε εις βάρος του 74χρονος διαχειριστής εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, στη Θεσσαλονίκη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έγκλειστος βαρυποινίτης που φέρεται να εκβίασε τον επιχειρηματία ζητώντας αρχικά το ποσό των 200.000 ευρώ για να μην αποκαλύψει υποτιθέμενη σχέση του με 17χρονη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που πέρασαν την Πέμπτη το κατώφλι της ανακρίτριας, είναι τα πρόσωπα που μετέβησαν, την περασμένη Παρασκευή, στην εταιρεία τού 74χρονου προκειμένου να παραλάβουν φάκελο με 50.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από επιχείρηση που οργάνωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσά τους είναι δύο Αλβανοί, ηλικίας 34 ετών και 43 ετών, κι ένας 23χρονος Έλληνας, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε πάνω του πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη. Στις απολογίες τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες, υποστήριξαν ότι κλήθηκαν από τον καταγγέλλοντα διαχειριστή να τον βοηθήσουν και να τον φέρουν σε επαφή με τον έγκλειστο που απαίτησε τα χρήματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα πήραν το δρόμο για τις φυλακές.

Πριν από τις απολογίες των τριών προφυλακισθέντων (ο 49χρονος Αλβανός έγκλειστος αναμένεται να κληθεί σε απολογία το επόμενο διάστημα), κατέθεσε στην ανακρίτρια ο 74χρονος διαχειριστής, περιγράφοντας το χρονικό της υπόθεσης. Ο ίδιος φέρεται να είπε πως μετά την εκβίαση που δέχθηκε τηλεφωνικά απευθύνθηκε στον 43χρονο Αλβανό (τον οποίο γνωρίζει καθώς είναι πελάτης του) κι εκείνος με τη σειρά του τον παρέπεμψε στον 34χρονο συγκατηγορούμενό του, πιστεύοντας ότι «γνωρίζει πως να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις».

Κατά την ίδια κατάθεση, ο 74χρονος φαίνεται να εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν το άτομο που τον απείλησε ζητώντας εκβιαστικά χρήματα είναι τελικά ο βαρυποινίτης (ή κάποιος άλλος), συνδέοντας τις επιφυλάξεις αυτές με την «ελληνική προφορά» που είχε το άτομο το οποίο τον κάλεσε αρχικά στο τηλέφωνο. Μετά την επιχείρηση σύλληψης των τριών προσώπων στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24ωρα δύο ένοπλες επιθέσεις κι ένας εμπρησμός, που, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, φαίνεται να συνδέονται με την καταγγελλόμενη εκβίαση.

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι έριξαν δύο αυτοσχέδιες μολότοφ σε ισάριθμα αυτοκίνητα που ανήκουν στην επιχείρηση του 74χρονου (καίγοντας το ένα), ενώ, λίγες ώρες αργότερα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με καλάζνικοφ σε δεύτερη επιχείρηση με αυτοκίνητα τού ίδιου επιχειρηματία (προκλήθηκαν φθορές σε τρία οχήματα και στη τζαμαρία τού μαγαζιού). Το τελευταίο χρονικά περιστατικό συνέβη όταν καταγγέλθηκαν πυροβολισμοί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος συμφερόντων ενός εκ των κατηγορουμένων για την εκβίαση. Οι έρευνες των Αρχών για τα περιστατικά αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη.

