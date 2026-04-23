Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών – Είχε γεννηθεί πρόωρα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένα βρέφος ηλικίας μόλις 14 ημερών έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από το νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» ότι το νεογνό, ένα αγοράκι, κατέληξε την Τετάρτη 22 Απριλίου, ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από την πρώτη στιγμή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλονιά: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 23χρονου πριν συναντηθεί με τη Μυρτώ διαψεύδει την κατάθεσή του

Με χρέωση ακόμα και η χρήση της τουαλέτας στην Ακρόπολη – Αντιδράσεις για τον διαγωνισμό του ΥΠΠΟ



ΒΟΑΚ: ΙΧ συγκρούστηκε με τράκτορα – Απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου (Photos/Video)



