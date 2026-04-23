Λευκός Οίκος: Κατηγορίες κατά Κίνας για κλοπή τεχνητής νοημοσύνης

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα κινεζικές οντότητες ότι διεξάγουν εκστρατείες “σε βιομηχανική κλίμακα” για να αντιγράψουν κρυφά τα αμερικανική μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

“Οι ΗΠΑ διαθέτουν αποδείξεις ότι ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα, διεξάγουν εκστρατείες απόσταξης σε βιομηχανική κλίμακα για να κλέψουν την αμερικανική ΤΝ“, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο σύμβουλος τεχνολογικής πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

The U.S. has evidence that foreign entities, primarily in China, are running industrial-scale distillation campaigns to steal American AI. We will be taking action to protect American innovation.



These foreign entities are using tens of thousands of proxies and jailbreaking… pic.twitter.com/kSp1FReI7J — Director Michael Kratsios (@mkratsios47) April 23, 2026

Τι είναι η «απόσταξη» μοντέλων ΤΝ

Η “απόσταξη” είναι μια τεχνική που συνίσταται στην εκπαίδευση ενός μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης στις απαντήσεις ενός πιο ισχυρού μοντέλου για να αναπαράγει τις δυνατότητές του, νόμιμη όταν επιτρέπεται, παράνομη όταν διεξάγεται κρυφά.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η εταιρία Anthropic είχε κατηγορήσει τρία κινεζικά εργαστήρια ΤΝ –το DeepSeek, το Moonshot και το MiniMax— ότι έφτιαξαν “περισσότερους από 24.000 ψεύτικους λογαριασμούς για να δημιουργήσουν περισσότερες από 16 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το μοντέλο Claude“, ώστε να ανακατασκευάσουν τη λειτουργία του και να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μοντέλα.

Στις 12 Φεβρουαρίου, σε υπόμνημα προς το αμερικανικό Κογκρέσο, η OpenAI είχε κατηγορήσει την DeepSeek ότι αντιγράφει κρυφά τα μοντέλα της μέσω περίπλοκων τεχνικών παράκαμψης.

Δίκτυα proxy και τεχνικές απόκρυψης

“Αυτές οι ξένες οντότητες”, οι οποίες δεν κατονομάζονται από τον Λευκό Οίκο, “χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς proxy” για να διαφεύγουν από τον εντοπισμό “και τεχνικές παράκαμψης για να αποσπούν συστηματικά τις αμερικανικές τεχνολογικές προόδους”, πρόσθεσε ο Μάικλ Κράτσιος, δημοσιοποιώντας το υπόμνημα που απηύθυνε σήμερα στις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

“Οι ξένες οντότητες που κατασκευάζουν πάνω σε τέτοια εύθραυστα θεμέλια πρέπει να έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν”, δήλωσε σκωπτικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί τις πληροφορίες της με τις αμερικανικές εταιρίες ΤΝ και θα “διερευνήσει μέτρα” για να επιβάλει κατά των υπευθύνων, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Το υπόμνημα αυτό δημοσιοποιήθηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για 6 τραυματίες (Videos)

Το αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: «Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου για μια συμφωνία με το Ιράν» – Θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στον Λευκό Οίκο