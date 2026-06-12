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12.06.2026 16:18

Ξεκινά ο 2ος κύκλος αξιολόγησης του Δημοσίου από τους πολίτες

12.06.2026 16:18
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Ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ο δεύτερος κύκλος της έρευνας αξιολόγησης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά, άμεσα και εύκολα τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της πλατφόρμας axiologisi.ypes.gov.gr.

Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικοι Έλληνες πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται είτε απευθείας μέσω του axiologisi.ypes.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Πολίτες και Δημόσιο».

Παράλληλα, όσοι έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους τηλέφωνο το Gov.gr Wallet και έχουν επιλέξει μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) την ηλεκτρονική επικοινωνία με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση (push notification) για να εισέλθουν στην πλατφόρμα.

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα αξιολόγησης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNetδιασφαλίζοντας έτσι τη μοναδικότητα κάθε συμμετοχής. Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν ένα δομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, η ολοκλήρωση του οποίου απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου επτά λεπτά.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε κλίμακα από το 1 καθόλου ικανοποιημένος/η») έως το 10 («απόλυτα ικανοποιημένος/η») και αφορά σε μία σειρά δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες, ο οποίος πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2025, συμμετείχαν εθελοντικά σχεδόν 65.000 ενήλικοι Έλληνες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε πανελλαδική κλίμακα μία τόσο εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πολύτιμων πρωτογενών δεδομένων σχετικά με την εμπειρία και την αντίληψη των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από την Κεντρική Διοίκηση, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο καταρτίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και επικαιροποιείται σε τακτική βάση, τόσο ως προς το εύρος των φορέων ή/ και των υπηρεσιών που περιλαμβάνει, όσο και ως προς τις παραμέτρους που εξετάζονται, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε: «Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και βασικό πυλώνα της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Με τον δεύτερο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης, συνεχίζουμε να καταγράφουμε συστηματικά τις απόψεις και την εμπειρία των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζουμε ανάγκες, να ιεραρχούμε προτεραιότητες και να σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και, εν τέλει, η δημιουργία ενός κράτους πιο αποτελεσματικού, σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Πριν από έναν χρόνο, για πρώτη φορά, δώσαμε στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν υπηρεσίες του Δημοσίου. Σχεδόν 65.000 πολίτες συμμετείχαν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουν ένα κράτος που ακούει, που βελτιώνεται και που λογοδοτεί. Σήμερα προχωρούμε στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης, γιατί πιστεύουμε ότι οι ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις είναι εκείνες που σχεδιάζονται μαζί με την κοινωνία. Κάθε απάντηση, κάθε παρατήρηση και κάθε πρόταση, μάς βοηθά να εντοπίσουμε αδυναμίες, να διορθώσουμε προβλήματα και να κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και πιο φιλικές προς τον πολίτη. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που δίνει λύσεις, βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητα και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

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