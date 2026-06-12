Τι είναι το «έξυπνο δάσος» που έσβησε φωτιά σε 3’ στον Υμηττό – Drones, θερμικές κάμερες και εθελοντές στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Το δρόμο για μία αντιπυρική πολιτική και πρακτική που με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να σώσει τα ελληνικά δάση, δείχνει η περίπτωση του συστήματος «Smart Υμηττός», χάρη στο οποίο η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στα όρια Αργυρούπολης και Ηλιούπολης αντιμετωπίστηκε και έσβησε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Στην πραγματικότητα η περίπτωση αυτή λειτούργησε σαν τεστ αντοχής για τον Υμηττό, δίνοντας ένα παράδειγμα αποτελεσματικής πρόληψης και άμεσης αντίδρασης. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά από τον εντοπισμό της πρώτης φλόγας. Και αυτό ακριβώς ήταν το κρίσιμο στοιχείο της επιχείρησης, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που μία φωτιά ξεφεύγει και γίνεται ανεξέλεγκτη και καταστροφική.

Το περιστατικό ανέδειξε στην πράξη το ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου. Ένα σύστημα που συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονη τεχνολογία και συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την προστασία του Υμηττού και των κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στις παρυφές του.

Η αφετηρία αυτής της προσπάθειας τοποθετείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2015 στον Υμηττό. Τότε, όπως έχει επισημάνει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμος αποφάσισε να επενδύσει συστηματικά στην πρόληψη, ώστε να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με μια μεγάλη φυσική καταστροφή χωρίς τα απαραίτητα μέσα και τις κατάλληλες δομές.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης, η οποία στελεχώθηκε από πολίτες με διάθεση προσφοράς και εκπαιδεύεται διαρκώς, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου με πιστοποιημένα και εξειδικευμένα στελέχη. Οι δύο αυτές δυνάμεις λειτουργούν πλέον ως ένας ενιαίος επιχειρησιακός μηχανισμός.

Το «έξυπνο δάσος» του Υμηττού

Κομβικό ρόλο στο σύστημα παίζει το Πρότυπο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2023. Πρόκειται για τον επιχειρησιακό «εγκέφαλο» της πολιτικής προστασίας του Δήμου, μέσω του οποίου παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες περιοχές του Υμηττού.

Θερμικές και οπτικές κάμερες, συστήματα επιτήρησης, ψηφιακή χαρτογράφηση, δίκτυο drones και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο πλέγμα προστασίας. Το σύστημα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αναλύοντας διαρκώς δεδομένα και εντοπίζοντας ύποπτα θερμικά ίχνη, ενώ είναι σε θέση να διαχωρίζει τις πραγματικές απειλές από τους ψευδείς συναγερμούς.

Παράλληλα, το Κέντρο διαθέτει πλήρη ψηφιακή αποτύπωση του ορεινού όγκου, των δασικών δρόμων, των υδροληψιών, των δεξαμενών νερού και των κρίσιμων προσβάσεων. Έτσι, σε περίπτωση συμβάντος, οι δυνάμεις που επιχειρούν γνωρίζουν αμέσως τη βέλτιστη διαδρομή και τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος

Άμεση κινητοποίηση και συντονισμός

Στη φωτιά της Δευτέρας, το σύστημα λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων εντόπισε το συμβάν, ενημέρωσε άμεσα τις δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή και κινητοποίησε την πλησιέστερη διαθέσιμη ομάδα επέμβασης.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας που βρίσκονταν σε βάρδια στο Πυροφυλάκιο, καθώς και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης. Τον επιχειρησιακό συντονισμό είχαν ο αντιδήμαρχος Ανθεκτικότητας και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κρητικός και ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Λάζαρος Τογρίδης, σε διαρκή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος τόνισε ότι «για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε στην πράξη ότι η πρόληψη, η οργάνωση και η ετοιμότητα σώζουν το βουνό μας». Όπως σημείωσε, μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά από τον εντοπισμό της πρώτης φλόγας ενεργοποιήθηκαν οι εθελοντές, η Πολιτική Προστασία, το Πυροφυλάκιο, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και η Πυροσβεστική, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται σοβαρά οι μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για κρότο και λάμψη πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα στοιχεία διερευνώνται ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Το συμβάν απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι στα μέτωπα των δασικών πυρκαγιών τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά. Και στον Υμηττό, χάρη στο μοντέλο που έχει αναπτύξει ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, η τεχνολογία, οι εθελοντές και η οργανωμένη πολιτική προστασία λειτούργησαν ως μία ενιαία δύναμη, προστατεύοντας αποτελεσματικά το βουνό και τις γειτονιές της πόλης.

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