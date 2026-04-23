Τραμπ: «Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου για μια συμφωνία με το Ιράν» – Θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει σε μέρος των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφεραν πολλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης να χαιρετήσει τους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ κατά την άφιξή τους για τις συνομιλίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών πρόκειται να πραγματοποιηθεί εν μέσω της εύθραυστης 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, η οποία πρόκειται να λήξει τις επόμενες ημέρες.

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, και η Λιβανέζα Πρέσβης στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, αναμένεται να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στις άμεσες συνομιλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται επίσης να συμμετάσχει σε μέρος της συνάντησης. Η αμερικανική αντιπροσωπεία πρόσθεσε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος δεν ήταν παρών στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, και ο σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάικλ Νίντχαμ, συμμετέχουν και πάλι στην αμερικανική ομάδα.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος την περασμένη εβδομάδα, στον Λευκό Οίκο, ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να συμμετάχει.

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «όλο τον χρόνο του κόσμου» για να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν δέχεται καμία πίεση να καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι το Ιράν.

«Είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο, αλλά το Ιράν όχι — Ο χρόνος τρέχει!» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος περιέγραψε για άλλη μια φορά τη στρατιωτική θέση του Ιράν ως σημαντικά αποδυναμωμένη, λέγοντας: «Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά και ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αεροστεγής και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα χειροτερεύουν — Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!»

Ο πρόεδρος συνέχισε να λέει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα γίνει με τους όρους των ΗΠΑ και το χρονοδιάγραμμά του, τονίζοντας ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο «όταν είναι κατάλληλη και καλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για «τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ηγεσία του Ιράν, καθώς αναμένει μια «ενιαία» πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ: Έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν παρά την εκεχειρία – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο με το Ιράν και περιμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση που έλαβε χώρα μετά από αξιολόγηση ασφαλείας.

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κατζ, «πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της οικογένειας Χαμενεΐ και να σπρώξουμε το Ιράν πίσω σε μια σκοτεινή εποχή. Αυτή τη φορά, η επίθεση θα είναι διαφορετική και πολύ πιο θανατηφόρα, καταφέρνοντας καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία — τέτοια που θα ταράξουν και θα υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλιά του».

Ο Κατζ πρόσθεσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος τόσο για αμυντικές όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις και ότι «οι στόχοι έχουν μαρκαριστεί».

Ο υπουργός κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι διατηρεί την εξουσία μέσω εσωτερικής καταστολής, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης και των πολιτοφυλακών Basij, ενώ παράλληλα καταφεύγει σε «ενεργειακό εκβιασμό» χειραγωγώντας τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιρανικό καθεστώς είναι αποδυναμωμένο, οι ηγέτες του «κρυμμένοι σε σήραγγες», ανίκανοι να συντονίσουν αποτελεσματικά τις αποφάσεις τους, παρά τη ρητορική τους περί νίκης.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας για να συζητήσουν το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ένας νέος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται αβέβαιος, καθώς και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν τη ρητορική και τις ενέργειές τους. Οι ΗΠΑ έχουν κατασχέσει πλοία που, όπως λένε, μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ενώ το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, χωρίς καμία από τις δύο χώρες να δείχνει πρόθεση να υποχωρήσει.

