ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:32
16.04.2026 16:50

Η Βηρυτός διαψεύδει Τραμπ για επικοινωνία Αούν με Νετανιάχου – Ο Ρούμπιο μίλησε με τον Λιβανέζο πρόεδρο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δεν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο εγγύς μέλλον, δήλωσαν σήμερα τρεις λιβανέζικες πηγές στο Ρόιτερς, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ηγέτες των δύο χωρών θα μιλήσουν.

Δύο από τις λιβανέζικες πηγές δήλωσαν ότι η πρεσβεία του Λιβάνου στον Λίβανο ενημέρωσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν από μια τηλεφωνική επικοινωνία του Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σήμερα ότι ο Αούν δεν θα μιλήσει στον Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε νωρίτερα η προεδρία της χώρας χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα στον Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για τις «προσπάθειές του προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός» με το Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο» τον οποίο «ευχαρίστησε για τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ, ανέφερε η ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ηγέτες του Λιβάνου και του Ισραήλ θα μιλήσουν σήμερα, επικοινωνία που θα ήταν η πρώτη εδώ και δεκαετίες.

