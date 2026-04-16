Εντοπίστηκε η ακριβής τοποθεσία της κατοικίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο

Μια τυχαία ανακάλυψη σε ένα αρχείο του Λονδίνου επέτρεψε σε μια ερευνήτρια να εντοπίσει για πρώτη φορά την ακριβή τοποθεσία της κατοικίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι ο δραματουργός κατείχε ένα σπίτι στο Blackfriars, ένα δομινικανικό μοναστήρι του 13ου αιώνα, και θεωρούνταν ότι βρισκόταν κοντά στο κτήριο της πύλης.

Ωστόσο, η νέα ανακάλυψη σημαίνει ότι πλέον γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία, το μέγεθος και τη διαρρύθμισή του, καθώς και το είδος των κτηρίων που το περιέβαλλαν, δήλωσε την Τρίτη στο CNN η Λούσι Μανρό, καθηγήτρια σαιξπηρικής και πρώιμης νεότερης λογοτεχνίας στο King’s College London.

A chance find in a London archive has allowed a researcher to pinpoint the exact location of William Shakespeare's London home for the first time. — CNN (@CNN) April 15, 2026

«Ήταν μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη», είπε, εξηγώντας ότι οι πληροφορίες ήρθαν στο φως όταν βρήκε ένα σχέδιο της περιοχής, που χρονολογείται από το 1668, κατά τη διάρκεια έρευνας για ένα πρότζεκτ σχετικά με τα τοπικά θέατρα στα Αρχεία του Λονδίνου.

Αφού συνέκρινε το σχέδιο με περιγραφές του σπιτιού που υπήρχαν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, η Μανρό συνειδητοποίησε ότι είχε βρει αδιάσειστα στοιχεία για την τοποθεσία και τη διαρρύθμισή του.

«Θα είχε περίπου σχήμα L, με ένα τμήμα του να εκτείνεται πάνω από το κτήριο της πύλης», είπε η Μανρό, προσθέτοντας ότι το σχέδιο δείχνει το ακίνητο να βρίσκεται πάνω από την πύλη, καθώς και γειτονικά κτήρια, όπως το πανδοχείο Sign of the Cock.

«Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι σχετικά ευρύχωρο», πρόσθεσε. «Ήταν αρκετά μεγάλο ώστε κάποια στιγμή να χωριστεί σε δύο σπίτια».

Όταν ο Σαίξπηρ αγόρασε το σπίτι το 1613, το Blackfriars ήταν μια αριστοκρατική περιοχή, είπε η Μανρό, αν και με τον καιρό έγινε κοινωνικά πιο μικτή.

«Υπήρχαν πολλοί ευγενείς στην περιοχή, αλλά ολοένα και περισσότεροι τεχνίτες εγκαθίσταντο επίσης εκεί», ανέφερε.

Η ανακάλυψη ρίχνει επίσης νέο φως στα τελευταία χρόνια της ζωής του Σαίξπηρ, πριν από τον θάνατό του το 1616 σε ηλικία 52 ετών, σύμφωνα με τη Μανρό.

Αμφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι αποσύρθηκε στην πατρίδα του, το Στράτφορντ-απόν-Έιβον, αφού το θέατρο Globe -όπου τα περισσότερα έργα του παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά- κάηκε τον Ιούνιο του 1613.

«Έχει υποτεθεί ότι ουσιαστικά αποσύρθηκε όταν κάηκε το Globe, αλλά γνωρίζουμε ότι συνέχισε να γράφει έργα μετά από αυτό το γεγονός», είπε η Μανρό, αναφερόμενη στη συνεργασία του με τον ανερχόμενο δραματουργό Τζον Φλέτσερ στο έργο «The Two Noble Kinsmen».

Η Μανρό αμφισβητεί επίσης τη θεωρία ότι ο Σαίξπηρ αγόρασε το ακίνητο στο Blackfriars αποκλειστικά για οικονομικό όφελος.

«Αν το αγόραζε απλώς ως επένδυση, υπήρχαν πολλά μέρη στο Λονδίνο όπου θα μπορούσε να το κάνει», είπε.

«Το γεγονός ότι το αγόρασε στο Blackfriars, που απέχει λιγότερο από πέντε λεπτά με τα πόδια από το θέατρο Globe, μου δείχνει ότι εξακολουθούσε να έχει ενεργή σχέση με την επαγγελματική του ζωή στο Λονδίνο το 1613», πρόσθεσε.

«Δεν είναι ο απομονωμένος ιδιοφυής που κάθεται σε μια σοφίτα. Είναι κάποιος που συνεργάζεται με άλλους δραματουργούς. Είναι κάποιος που κατέχει μερίδια σε θέατρα. Είναι κάποιος που αγοράζει ακίνητα στο Blackfriars», συνέχισε. «Νομίζω ότι μας δίνει μια κάπως διαφορετική εικόνα από την πιο συνηθισμένη».

Γενικότερα, η Μανρό πιστεύει ότι η ανακάλυψη δείχνει πως υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε για τον πιο διάσημο δραματουργό της Βρετανίας.

«Υπάρχει μερικές φορές η εντύπωση ότι στη βιογραφία του Σαίξπηρ όλα έχουν ήδη μελετηθεί εξαντλητικά και δεν υπάρχει τίποτα νέο να ανακαλυφθεί, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν ακόμη κομμάτια του παζλ που λείπουν», είπε η Μανρό, της οποίας η έρευνα θα δημοσιευτεί στο Times Literary Supplement στις 17 Απριλίου.

Ο Γουίλ Τος, διευθυντής εκπαίδευσης στο Shakespeare’s Globe -το σύγχρονο θέατρο και εκπαιδευτικό κέντρο που βρίσκεται στη θέση του ιστορικού θεάτρου- δήλωσε ότι η Μανρό έκανε μια «φανταστική ανακάλυψη».

«Η ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά της είναι μια λαμπρή νέα εικόνα του Σαίξπηρ ως συγγραφέα του Λονδίνου», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε από το King’s College London.

«Μας βοήθησε να κατανοήσουμε πόσο σημαντική ήταν η πόλη για τον μεγαλύτερο δραματουργό μας, τόσο ως επαγγελματική όσο και ως προσωπική του έδρα».

