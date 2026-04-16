ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:50
Γιάννης Μπαζός ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

16.04.2026 14:49

Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι: Γλίτωσε από τις δύο ατομικές βόμβες και πέθανε πλήρης ημερών (video)

16.04.2026 14:49
Το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945, ο 29χρονος Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι ξεκίνησε για τη δουλειά του με μια γλυκιά προσμονή. Ο Τσουτόμου εργαζόταν ως μηχανολόγος ναυπηγός στην ιαπωνική εταιρεία – κολοσσό Mitsubishi, κι αυτή  ήταν η τελευταία του μέρα στη Χιροσίμα. Είχε περάσει 3 μήνες μακριά από τη σύζυγό του και το νεογέννητο γιο τους που ζούσαν στην κοντινή πόλη του Ναγκασάκι.

Στο δρόμο για το ναυπηγείο, ο εκκωφαντικός ήχος ενός αμερικανικού βομβαρδιστικού αεροπλάνου Β-29 τον έκανε να σηκώσει ψηλά το κεφάλι και είδε το γιγάντιο βομβαρδιστικό να αφήνει ένα μεταλλικό αντικείμενο με δύο αλεξίπτωτα.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα τον τύφλωσε μια λάμψη, κι ένα ωστικό κύμα τον έριξε αναίσθητο σ’ ένα χαντάκι. Όταν συνήλθε όλα ήταν σκοτεινά και ρημαγμένα. Σκόνη και στάχτες αιωρούνταν στον αέρα, κι αυτός συνειδητοποίησε πως ήταν βαριά τραυματισμένος, με εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια, τα τύμπανα των αφτιών του είχαν σπάσει, και η όρασή του ήταν θολή.

Σύρθηκε σε κάποιο καταφύγιο, και το επόμενο πρωί στάθηκε τυχερός και πήρε το τρένο για το Ναγκασάκι, καθώς τα κοντινά δρομολόγια των τρένων εξυπηρετούνταν ακόμη. Η Χιροσίμα, πλέον, είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.  

Από τη Χιροσίμα στο Ναγκασάκι

Όταν έφτασε στο Ναγκασάκι, οι δικοί του τρόμαξαν να τον αναγνωρίσουν. Ο Γιαμαγκούτσι έκατσε μόνο μια μέρα στο νοσοκομείο όπου περιποιήθηκαν τα τραύματά του, και στις 9 Αυγούστου παρουσιάστηκε ξανά στην εργασία του. Στο γραφείο του διευθυντή άρχισε να διηγείται όσα είχαν διαδραματιστεί στη Χιροσίμα τρεις μέρες πριν, όταν ξαφνικά μια λάμψη σάρωσε τη μικρή πόλη, διαλύοντας τα τζάμια του εργοστασίου και ρίχνοντας τους δύο άντρες αναίσθητους στο πάτωμα του γραφείου.

Η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών, είχε εκραγεί καταστρέφοντας το Ναγκασάκι…

Ο νεαρός εργάτης δεν ήξερε τί του είχε συμβεί: «Πίστεψα ότι το ατομικό νέφος με είχε ακολουθήσει από τη Χιροσίμα».

Όμως, ο Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι, στάθηκε γι’ άλλη μια φορά τυχερός. Η βόμβα είχε εκραγεί τρία χιλιόμετρα μακριά από τα γραφεία της εταιρείας και σαν από θαύμα δεν είχε αφήσει εμφανή τα σημάδια της σ’ αυτόν και την οικογένειά του.

Ο Τσουτόμου, δεν εγκατέλειψε ποτέ το Ναγκασάκι. Έκανε ακόμη δύο κόρες, κι έζησε μια ήσυχη, σχετικά φυσιολογική ζωή, παρά το βαθύ τραύμα που του άφησε εκείνη η πρωτόγνωρη εμπειρία θανάτου που συγκλόνισε την Ιαπωνία ολόκληρη.

Ο καλός άνθρωπος, Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι, θεωρείται επίσημα ο μόνος άνθρωπος που επέζησε από δύο ατομικές βόμβες! Παρουσίασε βέβαια κάποια προβλήματα υγείας λόγω της έκθεσής του στην ατομική ενέργεια, αλλά παρόλα αυτά έζησε και πέθανε πλήρης ημερών, το 2010, από καρκίνο στο στομάχι, στα 93 του χρόνια!

Έτσι, το θαύμα της ζωής θριάμβευσε ενάντια στη λαίλαπα του πολέμου και του θανάτου.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:50
nikos_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

shakespeare_1604_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η ακριβής τοποθεσία της κατοικίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο (photos)

mitsotakis-pro-imerisias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Εντός Μαΐου η ΝΔ εκκινεί η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν» – Live

