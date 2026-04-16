«Blockade Blockade»: Το νέο τρολάρισμα στον Τραμπ με βίντεο ΑΙ

Ένα νέο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που τρολάρει τον Τραμπ γίνεται viral και αναδημοσιεύεται από την ιρανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία.

Το τραγούδι ονομάζεται «Blockade Blockade» με τους στίχους να δείχνουν τον… Τραμπ της δεκαετίας του ΄80 να μιλάει για το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούζ και να ζητάει το άνοιγμά τους.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Πρόκειται για διασκευή της επιτυχίας της εποχής «Voyage Voyage» και είναι πραγματικά… επιτυχημένη.

