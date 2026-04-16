Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας την ακραία μορφή ελέγχου και έμφυλης βίας που βίωσε μια γυναίκα από τον σύντροφό της στην Ολλανδία.

Ο κακοποιητής κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπο και το σώμα της πρώην κοπέλας του με περισσότερα από 250 τατουάζ, πολλά από τα οποία ήταν το όνομά του ή τα αρχικά του.

Ο Ολλανδός κακοποιητής αγόρασε online ένα φτηνό μηχάνημα για τατουάζ και με αυτό κάλυψε σχεδόν το 90% του σώματος της τότε κοπέλας του για να δείξει ότι είναι «ιδιοκτησία» του, όπως αναφέρει η οργάνωση Spijt van Tattoo που ξεκίνησε καμπάνια προκειμένου να συγκεντρωθούν 35.000 δολάρια ώστε να αφαιρεθούν τα τατουάζ.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης, πολλά από τα τατουάζ ήταν σε «σημεία που πίστευε ότι είχαν αγγιχτεί από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και τα οπίσθιά της. Ήταν ένα σημάδι ελέγχου και κατοχής».

Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2026

Η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων παρουσίασε το θύμα -που αναφέρεται μόνο ως Joke- με το πρόσωπό της σχεδόν πλήρως καλυμμένο με σκούρο μελάνι, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος «Hans» στο πρόσωπο και τον λαιμό της.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με πιο πρόσφατη φωτογραφία της, όπου εμφανίζεται να χαμογελά σχεδόν χωρίς τατουάζ, αφού «ένα μεγάλο μέρος των τατουάζ της Joke έχει αφαιρεθεί, ειδικά στο πρόσωπό της».

«Ελπίζει να απαλλαγεί πλήρως από τα τατουάζ μέχρι το τέλος της χρονιάς», σημειώνει η ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μία από πολλές γυναίκες που έχουν σημαδευτεί από κακοποιητικούς συντρόφους.

Ο πρώην της Joke «άρχισε να την παρακολουθεί, να την απειλεί και να την εκφοβίζει», μέχρι που «εκείνη μούδιασε με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, κάτι που τελικά την άφησε ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της», σύμφωνα με τον επικεφαλής της οργάνωσης.

Η ίδια αναφέρει ότι κατήγγειλε τον πρώην της στις ολλανδικές αρχές, ωστόσο δεν έχουν γίνει συλλήψεις. «Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι κάποιος δεν θα έκανε οικειοθελώς τατουάζ κοντά στο μάτι, στη μύτη ή στο αυτί», πρόσθεσε ο Χαν.

«Ωστόσο, τελικά οι Αρχές δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι υπήρχε συναίνεση. Για τη Joke αυτό είναι αδικία», κατέληξε.

Η Joke έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες και ελπίζει να απαλλαγεί πλήρως από τα τατουάζ μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ τα χρήματα που θα περισσέψουν θα διατεθούν για την υποστήριξη άλλων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Αν μπορώ εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με τη New York Post.

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης είχε «πρότυπο» Αμερικανό μισογύνη που αιματοκύλησε πανεπιστήμιο το 2014 (photos/video)

Αυστραλία: Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο

Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 29 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα