Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης είχε «πρότυπο» Αμερικανό μισογύνη που αιματοκύλησε πανεπιστήμιο το 2014 (photos/video)

Ο έφηβος ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη σε σχολικό ίδρυμα στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους, οκτώ από αυτούς συμμαθητές του, είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική αστυνομία.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.

Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı olayın faili olan 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD’de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın yer aldığı belirlendi.



Elliot Rodger,… pic.twitter.com/D3Nx0eSOH2 — Manşet Haber (@mansethabertv) April 15, 2026

Ο πατέρας του νεαρού -πρώην αστυνομικός επιθεωρητής- συνελήφθη και κρατείται, κατά την ίδια πηγή.

Kahramanmaraş’ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi de yaralayan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren 6 kişinin katili Elliot Rodger’e ait olduğu olduğu… pic.twitter.com/mGWY8DG4U3 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 16, 2026

Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı.



ABD’nin Isla Vista bölgesinde 23 Mayıs 2014’te düzenlenen silahlı saldırı, ülkede büyük yankı uyandırdı. 22 yaşındaki Elliot Rodger,… pic.twitter.com/WJ89YXebhA — Odatv (@odatv) April 15, 2026

Ο δράστης του χθεσινού μακελειού, 14 ετών, είναι νεκρός, ανέφερε χθες ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, ο Μουκερέμ Ουνλιέρ, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν «επρόκειτο για αυτοκτονία» ή αν ο θάνατός του οφειλόταν «στο χάος» που επικράτησε.

🇹🇷 New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today.



The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack.



The attacker died by suicide. pic.twitter.com/0OSXjrFrYD April 15, 2026

«Υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του (…) αναλύεται αυτή τη στιγμή» και «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν διαπιστώνεται καμιά σχέση με τρομοκρατία, πρόκειται κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό», σύμφωνα με την τουρκική αστυνομία.

«Μαθητής έφθασε στο σχολείο με όπλα, κατά τα φαινόμενα του πατέρα του, στη σάκα πλάτης του», κατόπιν «μπήκε σε δυο αίθουσες κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως», είπε ο κ. Ουνλιέρ, την επομένη παρόμοιας ενέργειας, με δεκαέξι τραυματίες, σε λύκειο κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά από εκεί.

UPDATE : At least 4 people have been killed and more than 20 injured in a school shooting in Karaman, southern Turkey. https://t.co/ZLXfSkyZSH pic.twitter.com/KA0p92Typ1 April 15, 2026

Αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα — τα περισσότερα αδήλωτα και παράνομα.

