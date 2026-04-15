ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
15.04.2026 14:22

Νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί, τρεις μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, και τουλάχιστον 20 τραυματίες (Video)

Σε σοκ η Τουρκία καθώς μέσα σε 24 ώρες σημειώθηκε νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο.

Τέσσερις άνθρωποι, ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές, σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από πυρά σήμερα το μεσημέρι σε δημοτικό σχολείο στην επαρχία Καραμάνμαρας στην νότια Τουρκία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Δυστυχώς, με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες», δήλωσε ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ σε δημοσιογράφους.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς δήλωσε επίσης: «Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε και τα όπλα του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και άνοιξε πυρ σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του».

Εικόνες που δημοσίευσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA δείχνουν ένα άτομο, με καλυμμένο το σώμα και το πρόσωπό του, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, μαζί με γονείς μαθητών να κλαίνε έξω από το σχολείο.

Εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα δείχνουν τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα και συγγενείς μαθητών σε κατάσταση σοκ.

Το περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά την επίθεση ενός μαθητή σε λύκειο, όπου τραυμάτισε 16 άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δράστης μπήκε στο σχολείο με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες.  Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια περαιτέρω πληροφορία για το προφίλ του δράστη.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην περιοχή Ονικισουμπάτ, στο Γυμνάσιο Ayşel Çalık. Σκηνές χάους ακολούθησαν με μαθητές να τρέχουν να σωθούν.

Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί.

«Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καχραμανμαράς. Στη συνέχεια στάλθηκαν στο σχολείο πολλά ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε στον αέρα στην αυλή του σχολείου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου, συνεχίζοντας να πυροβολεί. Από τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, έγινε γνωστό ότι υπάρχουν τραυματίες» αναφέρει το CNN Turk.

O υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε πως: «Η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς».

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

«ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» – Tριήμερος Κύκλος Masterclass Κεραμικής -Το IGMSHOP συνδέει δημιουργικά το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» με την Oμάδα Κεραμέων Ίχνη

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

Νομοσχέδιο για ΑΠΕ: Ενστάσεις από την Ένωση για την Αιολική Ενέργεια – Λάθος οι χρόνοι αδειοδότησης, απουσία μέτρων εφαρμογής

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Στον Ευαγγελισμό με διάχυτο εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης - Υποβλήθηκε σε εμβολισμό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Photo/Video)

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

