ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 13:11
15.04.2026 12:54

Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο και ο ασθενής πέθανε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται χειρουργός στη Φλόριντα, ο οποίος φέρεται να αφαίρεσε λάθος όργανο από τον 70χρονο ασθενή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024 και ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δευτέρου βαθμού.

Ο χειρουργός συνελήφθη στη Φλόριντα και μεταφέρθηκε στη φυλακή, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον δικαστή.

Ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι (Photo: Walton County Sheriff’s Office)

Όπως αναφέρει το NBC News, αντί για τη σπλήνα, ο Σακνόβσκι αφαίρεσε το συκώτι του ασθενούς, με αποτέλεσμα την ακατάσχετη αιμορραγία και τον θάνατο του 70χρονου στο χειρουργείο.

Το λάθος αποκαλύφθηκε στην αυτοψία, όπου επίσης δεν βρέθηκαν ενδείξεις ρήξης ανευρύσματος, όπως είχε αρχικά αναφέρει ο γιατρός.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο χειρουργός συνέχισε την επέμβαση ακόμη και όταν ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

O ασθενής Γουίλιαμ Μπράιαν με τη σύζυγό του

Η χήρα του θύματος δήλωσε ότι δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τι συνέβη. «Όταν το λέω στους ανθρώπους, ακούγεται τόσο φρικτό που μοιάζει απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιατρική άδεια του χειρουργού αφαιρέθηκε για την Αλαμπάμα, τη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

Σε άλλη υπόθεση, ο ίδιος γιατρός φέρεται να αφαίρεσε μέρος του παγκρέατος αντί για επινεφρίδιο, ενώ σε τρίτη περίπτωση προκάλεσε διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ασθενούς.

Το 2024 είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 400.000 δολαρίων για υπόθεση ιατρικής αμέλειας, ενώ εκκρεμεί και αστική αγωγή από την οικογένεια του 70χρονου.

Διαβάστε επίσης:

ΝΑΤΟ: Το σχέδιο για την άμυνα της Ευρώπης, αν ο Τραμπ αποχωρήσει από τη συμμαχία

Γαλλίδα ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο πισίνας – Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα

Λίβανος: Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ – Ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ (video)

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

lazaridis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πτυχίοgate: Ο... ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό - Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

