Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο και ο ασθενής πέθανε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται χειρουργός στη Φλόριντα, ο οποίος φέρεται να αφαίρεσε λάθος όργανο από τον 70χρονο ασθενή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024 και ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δευτέρου βαθμού.

Ο χειρουργός συνελήφθη στη Φλόριντα και μεταφέρθηκε στη φυλακή, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον δικαστή.

Ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι (Photo: Walton County Sheriff’s Office)

Όπως αναφέρει το NBC News, αντί για τη σπλήνα, ο Σακνόβσκι αφαίρεσε το συκώτι του ασθενούς, με αποτέλεσμα την ακατάσχετη αιμορραγία και τον θάνατο του 70χρονου στο χειρουργείο.

Το λάθος αποκαλύφθηκε στην αυτοψία, όπου επίσης δεν βρέθηκαν ενδείξεις ρήξης ανευρύσματος, όπως είχε αρχικά αναφέρει ο γιατρός.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο χειρουργός συνέχισε την επέμβαση ακόμη και όταν ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

O ασθενής Γουίλιαμ Μπράιαν με τη σύζυγό του

Η χήρα του θύματος δήλωσε ότι δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τι συνέβη. «Όταν το λέω στους ανθρώπους, ακούγεται τόσο φρικτό που μοιάζει απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιατρική άδεια του χειρουργού αφαιρέθηκε για την Αλαμπάμα, τη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

Σε άλλη υπόθεση, ο ίδιος γιατρός φέρεται να αφαίρεσε μέρος του παγκρέατος αντί για επινεφρίδιο, ενώ σε τρίτη περίπτωση προκάλεσε διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ασθενούς.

Το 2024 είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 400.000 δολαρίων για υπόθεση ιατρικής αμέλειας, ενώ εκκρεμεί και αστική αγωγή από την οικογένεια του 70χρονου.

