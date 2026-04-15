ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 13:11
15.04.2026 11:53

Γαλλίδα ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο πισίνας – Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα

Σε τεχνητό κώμα νοσηλεύεται η Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα, όταν εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (11/4), όταν η 57χρονη γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Les Rivières pourpres», έκανε προπόνηση στην πισίνα αθλητικού συγκροτήματος στο Παρίσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ξαφνικά κάτω από το νερό χωρίς να επανέλθει στην επιφάνεια. Σύμφωνα με το Le Parisien, λουόμενος που βρισκόταν στο σημείο βούτηξε για να τη βοηθήσει και -με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου- κατάφερε να την ανασύρει. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηθοποιός δεν ανέπνεε, ενώ φέρεται να παρέμεινε κάτω από το νερό για περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά.

Οι δύο άντρες τής παρείχαν πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ έγινε χρήση και απινιδωτή πριν φτάσουν οι διασώστες.

Παρότι κατάφεραν να την επαναφέρουν, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με την ηθοποιό να έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, με το ενδεχόμενο ατυχήματος ή πνιγμού να εξετάζεται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

