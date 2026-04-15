Γαλλία: Έδωσε 100 ευρώ σε λαχειοφόρο αγορά – Κέρδισε έργο του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου (Photos)

Ένας Γάλλος κέρδισε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ δίνοντας μόλις 100 ευρώ σε μια λαχειοφόρο αγορά φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ο νικητής, ο Άρι Χοντάρα, ένας 59χρονος μηχανικός λογισμικού από το Παρίσι, επιλέχθηκε τυχαία από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι από 120.000 λαχνούς που πωλήθηκαν προς 100 ευρώ ο καθένας. Τα έσοδα της λοταρίας θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

«Ήμουν έκπληκτος, αυτό είναι όλο», είπε ο Χοντάρα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τους διοργανωτές λίγο μετά την κλήρωση. «Όταν στοιχηματίζεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις».

Η κλήρωση «Ένας Πικάσο για 100 ευρώ», που ξεκίνησε το 2013, έχει ως στόχο να υποστηρίξει φιλανθρωπικούς οργανισμούς, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κερδίσουν ένα αυθεντικό έργο του διάσημου Ισπανού καλλιτέχνη. Αυτή ήταν η τρίτη διοργάνωση.

Το φετινό έπαθλο ήταν το «Tête de Femme» (Κεφάλι γυναίκας), ένα πορτρέτο με γκουάς σε χαρτί που ζωγράφισε ο Πάμπλο Πικάσο το 1941. Αποτυπωμένο στο χαρακτηριστικό του στυλ, το έργο σε αποχρώσεις του γκρι, του λευκού και του κρεμ αντανακλά τη μελαγχολική διάθεση της εποχής, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει ελπίδα, όπως δήλωσε ο εγγονός του Πικάσο, Ολιβιέ Βιντμάιερ Πικάσο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της λοταρίας, πωλήθηκαν και οι 120.000 λαχνοί, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Ένα εκατομμύριο ευρώ από τις πωλήσεις θα διατεθεί στη διεθνή αλυσίδα γκαλερί Opera Gallery, την τρέχουσα ιδιοκτήτρια του πίνακα, ανέφεραν.

Τα υπόλοιπα έσοδα, ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, θα δωρηθούν στη γαλλική Fondation Recherche Alzheimer, έναν από τους κορυφαίους χρηματοδότες της έρευνας για τη νευροεκφυλιστική ασθένεια.

Η πρώτη διοργάνωση της λοταρίας το 2013 συγκέντρωσε 4,8 εκατομμύρια ευρώ και απένειμε το έργο του Πικάσο «Ο άνδρας με το καπέλο της όπερας» στον τότε 25χρονο Αμερικανό Τζέφρι Γκονάνο. Τα έσοδα διατέθηκαν για τη συντήρηση της λιβανέζικης πόλης Τύρου, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στη δεύτερη διοργάνωση, το 2020, μια Ιταλίδα κέρδισε τον πίνακα του Πικάσο «Nature Morte» με ένα λαχείο που είχε λάβει ως χριστουγεννιάτικο δώρο από τον γιο της. Τα έσοδα δωρίστηκαν σε έργα αποχέτευσης σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο.

