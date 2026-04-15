ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:42
15.04.2026 09:02

Ταϊλάνδη: Οργή για νεαρό ζευγάρι Γάλλων που έκαναν σεξ σε κοινή θέα σε παραλία

Οργή προκάλεσε στην Ταϊλάνδη ένα ζευγάρι τουριστών από τη Γαλλία που καταγράφηκαν να κάνουν σεξ σε παραλία της χώρας.

Ο 24χρονος Άλαν και η συνομήλική του Νάντια συνελήφθησαν αφού η εικόνα τους να είναι γυμνοί στην άμμο στην παραλία Rayee στο Πουκέτ έγινε viral το Σαββατοκύριακο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι οι νεαροί Γάλλοι δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια να κρυφτούν με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι μπορούσαν να τους ακούσουν από την άλλη πλευρά της παραλίας.

«Τόσοι πολλοί ξένοι το κάνουν αυτό όταν έρχονται εδώ. Είναι σαν ζώα. Θα προτιμούσα να είμαι φτωχός, χωρίς τουρίστες να τους επισκέπτονται, παρά να ζω σε αυτό το περιβάλλον», είπε ένας ντόπιος.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κατού και το συνέλαβε.

Oπως αναφέρει η New Yrok Post σύμφωνα με την αστυνομία, και οι δύο παραδέχτηκαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή στην παραλία και στη συνέχεια τους επιβλήθηκαν πρόστιμο 5.000 μπατ (130 ευρώ) για «διάπραξη άσεμνης πράξης σε δημόσιο χώρο με γυμνό ή έκθεση του σώματος, ή για διάπραξη άλλων άσεμνων πράξεων».

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι τουρίστες ισχυρίστηκαν ότι «δεν γνώριζαν ότι ήταν αδίκημα»:

«Είπαν ότι ήταν χαλαροί επειδή ήταν σε διακοπές και παρασύρθηκαν από τη στιγμή. Και οι δύο τουρίστες παραδέχτηκαν τι έκαναν και δέχτηκαν πρόστιμο.

Τα στοιχεία τους ελήφθησαν και οι υπάλληλοι μετανάστευσης ειδοποιήθηκαν για την υπόθεση προκειμένου να εξετάσουν τη βίζα που τους είχε χορηγηθεί».

