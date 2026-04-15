Λίβανος: Εννέα νεκροί σε νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ – Ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ (video)

Συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, μία μέρα μετά τις άμεσες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Βηρυτού, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν πολλαπλές περιοχές στα νότια της χώρας.

Επίσης, ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν δύο αυτοκίνητα σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων νοτίως της Βηρυτού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το ένα πλήγμα στοχοθέτησε ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Τζίεχ και το άλλο σημειώθηκε στη γειτονική περιοχή της Σαντιγιάτ, που δεν αποτελούν προπύργια της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ani.

— Lebanon Debate (@lebanondebate) April 15, 2026

Από την πλευρά τους, μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν περίπου 30 ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο σήμερα το πρωί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Περίπου 30 πλήγματα σήμερα το πρωί», δήλωσε γύρω στις 09:40 ώρα Ελλάδας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σιιτική οργάνωση.

Μετά τα μαζικά πλήγματα στις 8 Απριλίου, που προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων των 350 ανθρώπων στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας, το Ισραήλ δεν έχει στοχοθετήσει ξανά τη λιβανική πρωτεύουσα ύστερα από διπλωματικές πιέσεις.

