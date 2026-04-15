Αυτές είναι οι χώρες που δίνουν τις περισσότερες ευκαιρίες για καλύτερη ζωή – Ποια είναι πρώτη, σε ποια θέση η Ελλάδα

Η μετανάστευση για μια καλύτερη ζωή αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική από την αυγή της ανθρώπινης ύπαρξης, και ο Δείκτης Ευκαιριών της εταιρείας Henley αναδεικνύει τις χώρες «όπου η πρόσβαση, τα δίκτυα και η ποιότητα των θεσμών συντελούν στη μεγιστοποίηση της επαγγελματικής εξέλιξης» και του «δυναμικού εισοδήματος».

Δημοσιεύθηκε παράλληλα με την Έκθεση για την Εκπαίδευση του 2026 και αξιολογεί χώρες σε όλο τον κόσμο με βάση έξι βασικούς δείκτες: εισοδηματικό δυναμικό, επαγγελματική εξέλιξη, προοπτικές απασχόλησης υψηλού επιπέδου, εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, οικονομική κινητικότητα και υψηλή ποιότητα ζωής. Όλα αυτά συνδυάζονται σε μια συνολική «βαθμολογία ευκαιριών», η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την κατάταξη των 15 κορυφαίων χωρών του κόσμου όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη και την ευημερία.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ελβετία, η οποία σημείωσε συνολική βαθμολογία 86 στα 100, με ιδιαίτερα καλή επίδοση στο εισοδηματικό δυναμικό, όπου σημείωσε το τέλειο 100, και στην οικονομική κινητικότητα, όπου σημείωσε 93. Ακολουθεί από κοντά στη δεύτερη θέση η Σιγκαπούρη, με συνολική βαθμολογία ευκαιριών 81%, ενώ η Αυστραλία κατέλαβε την τρίτη θέση με 80%. Όσον αφορά στην Ελλάδα, η χώρα μας καταλαμβάνει την 15η θέση με βαθμολογία 59 στα 100.

