search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ξεκινά με… ξήλωμα στα ΜΜΕ – Αναστέλλει τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης, υιοθετεί νέο νόμο

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Στην πρώτη του ενέργεια μετά την πανηγυρική του νίκη, δήλωσε ότι θα υιοθετήσει νέο νόμο για τα ΜΜΕ ώστε να «διασφαλιστεί η ελευθερία του Τύπου».

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας μετά από 16 χρόνια, κατηγορείται πως είχε στήσει ένα καθεστώς στα ΜΜΕ, ελέγχοντας τα κρατικά Μέσα στην πληροφόρηση.

Παράλληλα, ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί να μιλήσει με την ηγεσία της πετρελαϊκής εταιρείας MOL άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί για τις επόμενες εβδομάδες η ασφάλεια των προμηθειών καυσίμων.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3