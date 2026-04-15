Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ξεκινά με… ξήλωμα στα ΜΜΕ – Αναστέλλει τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης, υιοθετεί νέο νόμο

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Στην πρώτη του ενέργεια μετά την πανηγυρική του νίκη, δήλωσε ότι θα υιοθετήσει νέο νόμο για τα ΜΜΕ ώστε να «διασφαλιστεί η ελευθερία του Τύπου».

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας μετά από 16 χρόνια, κατηγορείται πως είχε στήσει ένα καθεστώς στα ΜΜΕ, ελέγχοντας τα κρατικά Μέσα στην πληροφόρηση.

Παράλληλα, ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί να μιλήσει με την ηγεσία της πετρελαϊκής εταιρείας MOL άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί για τις επόμενες εβδομάδες η ασφάλεια των προμηθειών καυσίμων.

