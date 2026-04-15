Μέση Ανατολή: Το Ιράν στόχευσε βάσεις των ΗΠΑ με κινέζικο δορυφόρο σύμφωνα με τους FT – «Δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας» επιμένει ο Τραμπ

Το Ιράν χρησιμοποίησε κρυφά έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύει στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρουν σήμερα, Τετάρτη (15/4), οι Financial Times αποκαλύπτοντας ότι η Τεχεράνη απέκτησε κρυφά έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο κινεζικής κατασκευής (TEE-01B) στα τέλη του 2024 μέσω της αεροδιαστημικής μονάδας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, της μακράν ισχυρότερης στρατιωτικής δομής στο Ιράν.

Διαρροή εγγράφων υποδηλώνει ότι ο δορυφόρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την παρακολούθηση βασικών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή, παράγοντας χρονικά σηματοδοτημένες εικόνες και συντεταγμένες.

Αυτές χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά τις επιθέσεις των Ιρανών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό επιθέσεων και στην αξιολόγηση των ζημιών.

🔴الصين تواصل حملتها التقنية الفضائية دون بطئ

🚀 الإقلاع في الساعة 05:00 اليوم في 06/06، أطلق CERES-1 Y13 التابع لـ GALACTIC-ENERGY قمراً صناعياً للتصوير TEE-01B واثنين من أقمار النانو الأخرى إلى مسافة 545 كم SSO من Jiuquan.

وهذه أيضاً هي المرة الأولى التي تبقى فيها المرحلة… https://t.co/acstotjjf2 pic.twitter.com/BPYHi04sQG — الصين بالعربية (@mog_china) June 6, 2024

Πηγές εξήγησαν στους Financial Times ότι αυτή η δυνατότητα έδωσε στο Ιράν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη στόχευση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.

Το TEE-01B ή «Μάτι της Γης 1» κατασκευάστηκε από την εταιρεία Changguang για την εταιρεία τεχνολογίας Beijing Mumei Xingkong.

Τραμπ: Δεν σκέφτομαι παράταση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, με νέες του δηλώσεις στο ABC και τον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι θα είναι απαραίτητη μια παράταση, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Καρλ.

«Πιστεύω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές επόμενες ημέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πραγματικά το πιστεύω».

President Trump told me today he isn't thinking about extending the ceasefire. He doesn't think it will be necessary.



"I think you’re going to be watching an amazing two days ahead," he said. "I really do."



I asked if the war ends with a deal, or "do you just say, look, we… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 15, 2026

Σύμφωνα με τον Καρλ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί είτε μέσω μιας λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση είτε μέσω στρατιωτικής δράσης που θα εξαλείψει τις ικανότητες του Ιράν.

«Θα μπορούσε να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια συμφωνία διότι μετά θα μπορούν να ξαναχτίσουν. Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εξοντώσαμε τους ακραίους. Έφυγαν, δεν είναι πια μαζί μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου ο Τραμπ εκτίμησε ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Καρλ.

Ο Ρεπουμπλικάνος σχολίασε και την ήττα του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές λέγοντας ότι δεν τον ανησυχεί και σημειώνοντας ότι του αρέσει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικητής των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ.

«Πιστεύω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά, είναι ένας καλός άνθρωπος», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει αν θα άλλαζε το αποτέλεσμα αν αντί για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς πήγαινε ο ίδιος στην Ουγγαρία για να υποστηρίξει τον Ορμπάν.

