Τραμπ: «Κοντά στο τέλος» ο πόλεμος με το Ιράν – Στο τραπέζι νέα συμφωνία

Αισιόδοξος ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια συνολική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες και η ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Μπαρτιρόμο για την εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί την Τετάρτη.

«Πιστεύω ότι είναι — έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικό όπλο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε”».

Σε ερώτηση αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, απάντησε: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων, σημειώνοντας ότι «κάτι μπορεί να συμβεί» μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν, όπου ενδέχεται να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Πιθανή επανέναρξη συνομιλιών στο Πακιστάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να επαναληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την κατάρρευση των επαφών το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «πιο διατεθειμένες» να επιστρέψουν στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες, ενώ αξιωματούχοι από χώρες του Κόλπου, το Πακιστάν και το Ιράν εκτιμούν ότι διαπραγματευτικές ομάδες θα μπορούσαν να επιστρέψουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκτίμησε ότι είναι «πολύ πιθανό» να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες.

Ο ρόλος Βανς και το «grand bargain»

Αισιοδοξία για την πορεία των επαφών εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε σε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Τζόρτζια, τόνισε ότι στόχος είναι μια συνολική συμφωνία («grand bargain»), που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δεν θα στηρίζει την τρομοκρατία και θα ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν θέλει μια μικρή συμφωνία. Θέλει μια μεγάλη συμφωνία», ανέφερε για τον Τραμπ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βανς ενδέχεται να ηγηθεί νέου γύρου διαπραγματεύσεων, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ προτείνουν αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου για 20 χρόνια, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να αντιπροτείνει πενταετή περίοδο.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ζητά τη διάλυση βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Κλιμάκωση με αποκλεισμό και κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση παραμένει υψηλή, με τις ΗΠΑ να έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές.

Περισσότερα από δώδεκα αμερικανικά πολεμικά πλοία και περίπου 10.000 στρατιώτες συμμετέχουν στην επιχείρηση, με στόχο να πλήξουν τις βασικές πηγές εσόδων της Τεχεράνης: το πετρέλαιο και τα διόδια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση (Centcom), έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις εντολές και επέστρεψαν στα ιρανικά λιμάνια τις πρώτες 24 ώρες του αποκλεισμού.

Ωστόσο, δεδομένα ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά πλοία —τέσσερα συνδεδεμένα με το Ιράν και τρία τρίτων χωρών— διέσχισαν τα Στενά μετά την επιβολή του αποκλεισμού.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου από τις 28 Φεβρουαρίου, μετά από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Διεθνείς αντιδράσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «ένα μικρό οικονομικό κόστος» είναι αποδεκτό για τη διασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας.

Η Κίνα χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «επικίνδυνο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας ότι θα επιδεινώσει την ένταση και θα υπονομεύσει την εύθραυστη εκεχειρία.

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για διπλωματική λύση οδήγησαν σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια.

Παράλληλες εξελίξεις σε Μέση Ανατολή

Παράλληλα, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μετά από συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, τις πρώτες από το 1993. Οι επαφές χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές», αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής μίλησε για «νέα εποχή ειρήνης», ενώ υπογραμμίστηκαν οι δυσκολίες που παραμένουν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι απειλές για τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν «ευρείες συνέπειες για τον κόσμο», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις.

