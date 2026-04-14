Δημόσιο νοσοκομείο προκάλεσε επιδημία HIV στο Πακιστάν – Χρησιμοποιούσαν τις ίδιες σύριγγες

Πάνω από 300 παιδιά στην πόλη Ταούνσα του Πακιστάν μολύνθηκαν μεταξύ του Νοέμβρη του 2024 και του Οκτώμβρη του 2025 από HIV.

Στο επίκεντρο των υποψιών βρίσκεται δημόσιο νοσοκομείο, που φέρεται να επαναχρησιμοποιούσε σύριγγες.

Τον Μάρτιο του 2025 οι αρχές έθεσαν σε διαθεσιμότητα τον προϊστάμενο του νοσοκομείου και υποσχέθηκαν ότι θα πέσει φως στην υπόθεση. Ωστόσο, η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι οι επικίνδυνες πρακτικές συνεχίστηκαν για αρκετούς μήνες.

Χρησιμοποιούσαν τις ίδιες σύριγγες

Το βρετανικό δίκτυο προχώρησε σε μυστική βιντεοσκόπηση 32 ωρών στο νοσοκομείο στα τέλη του 2025. Διαπίστωσαν ότι σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις οι σύριγγες επαναχρησιμοποιήθηκαν σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων.

Σε τέσσερις από αυτές τις περιπτώσεις, το ίδιο φιαλίδιο χρησιμοποιήθηκε για τη χορήγηση φαρμάκου σε διαφορετικά παιδιά. Δεν είναι γνωστό αν κάποιο από αυτά τα παιδιά ήταν φορέας του HIV, όμως αυτή η πρακτική δημιουργεί κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

«Ακόμη και αν έχουν τοποθετήσει καινούργια βελόνα, το πίσω μέρος –αυτό που ονομάζουμε σώμα της σύριγγας– μπορεί να περιέχει τον ιό, οπότε θα μεταδοθεί ακόμη και με νέα βελόνα», εξήγησε ο δρ Aλταφ Aχμεντ, σύμβουλος μικροβιολόγος και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στις λοιμώδεις νόσους στο Πακιστάν, που παρακολούθησε το υλικό της μυστικής καταγραφής.

Παρά τις οδηγίες –ακόμα και σε ταμπέλες στους τοίχους του νοσοκομείου– με τα βήματα για ασφαλείς ενέσεις, το BBC κατέγραψε μέλη του προσωπικού –μεταξύ των οποίων και έναν γιατρό– να κάνουν ενέσεις σε ασθενείς χωρίς αποστειρωμένα γάντια 66 φορές.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Ο Γκουλ Κάισρανι, γιατρός σε ιδιωτική κλινική, ήταν ο πρώτος που σύνδεσε το ξέσπασμα του ΗΙV με το δημόσιο νοσοκομείο. Όπως λέει, παρατήρησε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά που διέγνωσε είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία από το συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Θυμάται μια μητέρα να του είχε πει ότι έκαναν ένεση στην κόρη της με τη σύριγγα που είχαν κάνει ένεσε στον ξάδελφο που έχει HIV, ενώ στη συνέχεια η ίδια σύριγγα χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα παιδιά.

Δεν υπήρχε σύνδεση με τη μητέρα

Το BBC συνέλεξε δεδομένα από το πρόγραμμα ελέγχων για AIDS του Πουντζάμπ, από ιδιωτικές κλινικές και από βάση δεδομένων που διέρρευσε από την αστυνομία, εντοπίζοντας 331 παιδιά που βρέθηκαν θετικά στον HIV στην πόλη Ταούνσα μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Οκτωβρίου 2025.

Σε δείγμα 97 παιδιών με HIV, των οποίων εξετάστηκαν και οι οικογένειές τους, μόνο τέσσερις μητέρες βρέθηκαν θετικές στον ιό. Αυτό υποδηλώνει ότι ελάχιστες από τις περιπτώσεις οφείλονται σε μετάδοση από μητέρα σε παιδί.

«Πόλεμος» μεταξύ Τραμπ και Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: Το χρονικό της σύγκρουσης και η κορύφωσή της ελέω… Ιράν

Δύο ώρες κράτησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ υπό τον Ρούμπιο – Σχέδιο του Τελ Αβίβ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Το σοκαριστικό εξώφυλλο του L’Espresso με τίτλο «L’Abuso» για τους εποίκους της Δυτικής Όχθης προκαλεί την οργή του Ισραήλ