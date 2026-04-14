ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:20
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

14.04.2026 18:31

Το σοκαριστικό εξώφυλλο του L’Espresso με τίτλο «L’Abuso» για τους εποίκους της Δυτικής Όχθης προκαλεί την οργή του Ισραήλ

14.04.2026 18:31
l’abuso

Το ιταλικό εβδομαδιαίο περιοδικό L’Espresso προκάλεσε διπλωματική ένταση με το Ισραήλ μετά τη δημοσίευση του τεύχους της 10ης Απριλίου 2024 με τίτλο «L’Abuso» ή «Η Κακοποίηση».

Το έντυπο απεικονίζει μια εικόνα στο εξώφυλλο με έναν ένοπλο έποικο να βιντεοσκοπεί μια αναστατωμένη Παλαιστίνια γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στη Δυτική Όχθη. Στο συντακτικό του σημείωμα, το L’Espresso αντιπαρέβαλε το «χαμόγελο του εποίκου» με το «πονεμένο κορίτσι», παρουσιάζοντας τη σκηνή ως μια αντανάκλαση του ανθρώπινου κόστους των συνεχιζόμενων εντάσεων.

Η εικόνα περιγράφει την αρπακτική φύση των «καθημερινών κακοποιήσεων» των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη. Η L’Espresso επανακυκλοφόρησε το εξώφυλλο για το τεύχος της 9ης Απριλίου για να κεντρίσει το ενδιαφέρον μιας νέας και ευρύτερης έρευνας για το σχέδιο «Μεγάλο Ισραήλ». Το τεύχος αυτό συνέπεσε με το σχέδιο του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, της 9ης Απριλίου 2026 για την επέκταση του «Μεγάλου Ισραήλ».

«Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, με στρατιώτες συνένοχους στις ενέργειες των εποίκων. Η εξόντωση της Γάζας. Η προέλαση στον Λίβανο. Τα σύνορα παραβιάστηκαν στη Συρία. Ο πόλεμος στο Ιράν. Εθνοκάθαρση και σφαγές. Έτσι, η σιωνιστική δεξιά δίνει μορφή στο Μεγάλο Ισραήλ», έγραφε το δημοσίευμα της L’Espresso.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία, Τζόναθαν Πέλεντ, καταδίκασε το εξώφυλλο, χαρακτηρίζοντάς το «ρητορική μίσους», «χειραγωγική διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και υπεραπλούστευση που συμβάλλει σε επιβλαβή στερεότυπα και αντισημιτικά τροπάρια εναντίον των «Ισραηλινών».

Η ανάρτηση της L’Espresso προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, με τους υποστηρικτές να υπερασπίζονται την απεικόνιση ως μια ωμή πραγματικότητα της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η εικόνα δεν παρέχει το πλαίσιο και «απεικονίζει άδικα» το Ισραήλ εν μέσω συνεχιζόμενου πολέμου και απειλών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Ιταλός φωτορεπόρτερ Pietro Masturzo υπερασπίστηκε τη δημοσίευση της εικόνας, λέγοντας ότι αντικατοπτρίζει πραγματικότητες που πολλοί προτιμούν να αγνοούν.

«Μαζί, προσπαθούμε όχι μόνο να αναφέρουμε τα ισραηλινά εγκλήματα στην Παλαιστίνη, αλλά πάνω απ’ όλα να υποστηρίξουμε και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε εκείνους τους Παλαιστίνιους φωτογράφους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για να καταγγείλουν τις κακοποιήσεις που υφίσταται ο λαός τους», έγραψε στο Instagram.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:20
trump 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης συνομιλιών με το Ιράν μέσα σε 48 ώρες

simaia agia sofia ellinas – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σήκωσαν σημαία… ορθοδοξία ή θάνατος, δύο Έλληνες στην Αγία Σοφία – Συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές (Video)

pasok_xarilaou_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του»

1 / 3