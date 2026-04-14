Το Ιράν καταδικάζει την απαγόρευση του YouTube σε AI βίντεο τύπου Lego από φιλοϊρανική ομάδα (videos)

Το Ιράν καταδίκασε την απαγόρευση που επέβαλε το YouTube σε μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο τεχνητής νοημοσύνης σε στυλ Lego, μετά την ανάρτηση ενός αποσπάσματος που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Explosive Media ανέφερε στο X την περασμένη εβδομάδα ότι το YouTube ανέστειλε τον λογαριασμό της για «βίαιο περιεχόμενο», ενώ οι υπόλοιποι διαδικτυακοί λογαριασμοί της ομάδας φαίνεται να παρέμειναν ανεπηρέαστοι.

«Σοβαρά! Είναι πράγματι βίαιες οι κινούμενες εικόνες μας σε στυλ LEGO;», ρώτησε η Explosive Media στην ανάρτησή της την Παρασκευή.

Our YouTube channel just got taken down again for “violent content.”



Seriously! are our LEGO-style animations actually violent? — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 9, 2026

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η απαγόρευση αποτελεί κίνηση για την καταστολή «της αλήθειας» σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Σε μια χώρα που φιλοξενεί με υπερηφάνεια την Pixar, τη DreamWorks Animation και την The Walt Disney Company, ένα ανεξάρτητο κανάλι κινουμένων σχεδίων στο YouTube -το οποίο αναπτύχθηκε οργανικά παρουσιάζοντας την επιθετικότητα και τον πολεμοκάπηλο χαρακτήρα των ΗΠΑ και συγκέντρωσε εκατομμύρια θεατές- έκλεισε ξαφνικά!! Γιατί;!» έγραψε στο X τη Δευτέρα.

Ο Μπαγαεΐ πρόσθεσε: «Απλώς για να καταπνιγεί η αλήθεια σχετικά με τον “παράνομο πόλεμό” τους κατά του Ιράν και να προστατευτεί το ψευδές αφήγημα της αμερικανικής κυβέρνησης από κάθε αντίθετη φωνή».

In a land that proudly hosts Pixar, DreamWorks Animation, and The Walt Disney Company, an independent animated YouTube channel — which had organically grown by depicting U.S. aggression & warmongering, and garnered millions of viewers — was abruptly shut down!!

Why?!

Simply to… pic.twitter.com/uCznwWgeNr April 13, 2026

Τα meme videos για τον Τραμπ

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Explosive Media, μια ομάδα φιλοϊρανών δημιουργών που αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη αλλά θεωρείται ευρέως ότι έχει δεσμούς με την ιρανική κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει μια σειρά από τέτοια βίντεο που συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Ο τρόπος για να συντριβεί ο ιμπεριαλισμός έχει φανερωθεί στον κόσμο. Ο Τραμπ παραδόθηκε. ΤΟ ΙΡΑΝ ΝΙΚΗΣΕ», ανέφερε η λεζάντα του βίντεό της στο X μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου.

«Το TACO θα παραμείνει πάντα TACO», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο ακρωνύμιο «Trump always chickens out» (ο Τραμπ πάντα το βάζει στα πόδια).

The way to crush imperialism has been shown to the world.



Trump Surrendered.



IRAN WON.



TACO will always remain TACO. pic.twitter.com/c3nXgTYznq April 8, 2026

Ένα άλλο απόσπασμα στο X παρουσίαζε τον Τραμπ -ως καρικατούρα με υπερμεγέθες κίτρινο κεφάλι και φλεγόμενο πίσω μέρος- να κρατά μια πινακίδα που έγραφε: «ΝΙΚΗ! Είμαι ένας αποτυχημένος».

