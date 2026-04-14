search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 16:39

Το Ιράν καταδικάζει την απαγόρευση του YouTube σε AI βίντεο τύπου Lego από φιλοϊρανική ομάδα (videos)

credit: Explosive Media

Το Ιράν καταδίκασε την απαγόρευση που επέβαλε το YouTube σε μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο τεχνητής νοημοσύνης σε στυλ Lego, μετά την ανάρτηση ενός αποσπάσματος που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Explosive Media ανέφερε στο X την περασμένη εβδομάδα ότι το YouTube ανέστειλε τον λογαριασμό της για «βίαιο περιεχόμενο», ενώ οι υπόλοιποι διαδικτυακοί λογαριασμοί της ομάδας φαίνεται να παρέμειναν ανεπηρέαστοι.

«Σοβαρά! Είναι πράγματι βίαιες οι κινούμενες εικόνες μας σε στυλ LEGO;», ρώτησε η Explosive Media στην ανάρτησή της την Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η απαγόρευση αποτελεί κίνηση για την καταστολή «της αλήθειας» σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Σε μια χώρα που φιλοξενεί με υπερηφάνεια την Pixar, τη DreamWorks Animation και την The Walt Disney Company, ένα ανεξάρτητο κανάλι κινουμένων σχεδίων στο YouTube -το οποίο αναπτύχθηκε οργανικά παρουσιάζοντας την επιθετικότητα και τον πολεμοκάπηλο χαρακτήρα των ΗΠΑ και συγκέντρωσε εκατομμύρια θεατές- έκλεισε ξαφνικά!! Γιατί;!» έγραψε στο X τη Δευτέρα.

Ο Μπαγαεΐ πρόσθεσε: «Απλώς για να καταπνιγεί η αλήθεια σχετικά με τον “παράνομο πόλεμό” τους κατά του Ιράν και να προστατευτεί το ψευδές αφήγημα της αμερικανικής κυβέρνησης από κάθε αντίθετη φωνή».

Τα meme videos για τον Τραμπ

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Explosive Media, μια ομάδα φιλοϊρανών δημιουργών που αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη αλλά θεωρείται ευρέως ότι έχει δεσμούς με την ιρανική κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει μια σειρά από τέτοια βίντεο που συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Ο τρόπος για να συντριβεί ο ιμπεριαλισμός έχει φανερωθεί στον κόσμο. Ο Τραμπ παραδόθηκε. ΤΟ ΙΡΑΝ ΝΙΚΗΣΕ», ανέφερε η λεζάντα του βίντεό της στο X μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου.

«Το TACO θα παραμείνει πάντα TACO», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο ακρωνύμιο «Trump always chickens out» (ο Τραμπ πάντα το βάζει στα πόδια).

Ένα άλλο απόσπασμα στο X παρουσίαζε τον Τραμπ -ως καρικατούρα με υπερμεγέθες κίτρινο κεφάλι και φλεγόμενο πίσω μέρος- να κρατά μια πινακίδα που έγραφε: «ΝΙΚΗ! Είμαι ένας αποτυχημένος».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

simaia agia sofia ellinas – new
ΚΟΣΜΟΣ

pasok_xarilaou_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

carnival-cruise
ΚΟΣΜΟΣ

Polonia
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

LAZARIDIS_PAVLOPOULOS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

makarios-lazaridis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

