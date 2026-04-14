Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

Πραγματικά… εφτάψυχος αποδείχτηκε ένας γάτος που επέζησε αφού τον χτύπησε τρένο στο Λονγκ Άιλαντ, χάρη στους διασώστες που τον «μάζεψαν» από τις ράγες.

Ο χνουδωτός πορτοκαλί γάτος, που ονομάζεται Garfield, εντοπίστηκε αρχικά από τον μηχανοδηγό να κείτεται στις γραμμές κοντά στον σταθμό Lindenhurst το βράδυ του Σαββάτου, όμως θεωρήθηκε νεκρός. Σχεδόν μια ολόκληρη μέρα αργότερα, το βράδυ της Κυριακής, ο μηχανοδηγός παρατήρησε τον γάτο να κινείται και ζήτησε τη βοήθεια του διασώστη John DeBacker, ο οποίος κινητοποίησε την αστυνομία.

Η επιχείρηση διάσωσης

Αφού διακόπηκε η παροχή ρεύματος στις ράγες για τρία λεπτά, αστυνομικοί και διασώστες πλησίασαν το τρομαγμένο ζώο. «Το πιο τρομακτικό κομμάτι για μένα ήταν ότι δεν ήξερα τι περνούσε από το μυαλό του γάτου», δήλωσε ο DeBacker.

Παρά το σοκ, ο γάτος, που έφερε ένα εμφανές τραύμα στο πρόσωπο, πιάστηκε με ασφάλεια σε δίχτυ. «Δεν προσπάθησε καθόλου να με δαγκώσει. Ήταν εξαιρετικά στοργικός μόλις τον πήρα στα χέρια μου», πρόσθεσε ο διασώστης.

Η κατάσταση της υγείας του

Η οργάνωση South Shore Feral Care που ανέλαβε τη φροντίδα του, δήλωσε έκπληκτη από την τύχη του ζώου. «Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε τις λέξεις για να περιγράψουμε το να είναι κάποιος σε “σταθερή κατάσταση αφού ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΕΝΟ”; Τύχη, πεπρωμένο, έχουμε μείνει άναυδοι!» έγραψε η οργάνωση σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο Garfield πρόκειται να εξεταστεί από κτηνιατρική ομάδα και ορθοπεδικό, ενώ παρά την ταλαιπωρία του παραμένει ιδιαίτερα φιλικός και θέλει μόνο να ακουμπάει επάνω στους ανθρώπους και να του χαϊδεύουν το κεφάλι κατά τη διάρκεια των εξετάσεών του.

