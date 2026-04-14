search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 14:43

Μελόνι: Η Ιταλία «παγώνει» την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ – Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ, αλληλεγγύη στον Πάπα Λέοντα

«Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, η κυβέρνησή μας αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, πρόκειται για μια συμφωνία- πλαίσιο στον τομέα της άμυνας, η οποία αφορά την τεχνολογική έρευνα και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα έπρεπε να ανανεωθεί σήμερα. Την απόφαση της κυβέρνησης της Ρώμης ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, με επιστολή του προς τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα ότι θεωρεί βασικής σημασίας την επιστροφή στην ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, για το σύνολο της οικονομίας της χώρας της.

Αναφερόμενη, δε, στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, στην οποία επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα, η Μελόνι υπογράμμισε: «Είπα αυτό που πιστεύω, ότι οι δηλώσεις που αφορούν τον ποντίφικα είναι απαράδεκτες». «Εξέφρασα και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον πάπα Λέοντα. Και λέω και κάτι περισσότερο: δεν θα ένιωθα άνετα σε μια κοινωνία στην οποία οι θρησκευτικοί ταγοί κάνουν ό,τι λένε οι πολιτικοί ηγέτες. Όχι σε αυτή την περιοχή του πλανήτη», πρόσθεσε.

Μιλώντας, τέλος, για την σχέση της χώρας της με τις ΗΠΑ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Η σχέση της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια και δεν αφορά μια μεμονωμένη κυβέρνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο -στις δεδομένες περιστάσεις- θεωρώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν στρατηγικό, κύριας σημασίας εταίρο. Όταν όμως υπάρχει σχέση φιλίας και δυο χώρες είναι σύμμαχες, ιδίως με σχέση στρατηγικού χαρακτήρα, πρέπει να έχει το θάρρος, κανείς, να λέει πότε διαφωνεί. Είναι αυτό που κάνω σε καθημερινή βάση. Όταν συμφωνώ το λέω, όπως και όταν διαφωνώ, διότι θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και, γενικότερα, στην Δύση».

Διαβάστε επίσης:

Διπλή επίθεση αυτοκτονίας στη διάρκεια επίσκεψης του πάπα στην Αλγερία

Μακρόν και Στάρμερ συμπροεδρεύουν την Παρασκευή στη βιντεοδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Σάντσεθ εξηγεί γιατί η Ισπανία νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής: «Πράξη δικαιοσύνης και αναγκαιότητας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3