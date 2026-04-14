Ο Σάντσεθ εξηγεί γιατί η Ισπανία νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής: «Πράξη δικαιοσύνης και αναγκαιότητας»

Εντός της ημέρας η Ισπανία αναμένεται να εκγρίνει διάταγμα που αναμένεται να νομιμοποιήσει περίπου 500.000 μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αντιτάχθηκε στην ευρωπαϊκή τάση για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης.



Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, «το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει σήμερα το Βασιλικό Διάταγμα που ξεκινά τη διαδικασία της έκτακτης νομιμοποίησης ατόμων που βρίσκονται σε παράτυπη κατάσταση στη χώρα μας.

Μια πράξη εξομάλυνσης, αναγνώρισης της πραγματικότητας για σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους που αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινότητάς μας. Και, επίσης, μια πράξη δικαιοσύνης και αναγκαιότητας.

Αναγνωρίζουμε δικαιώματα, αλλά απαιτούμε και υποχρεώσεις. Ώστε εκείνοι που αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινότητάς μας να το κάνουν υπό ίσες συνθήκες, συμβάλλοντας στη συντήρηση της χώρας μας και του μοντέλου συμβίωσής μας.

Σήμερα, για άλλη μια φορά, νιώθω περήφανος που είμαι Ισπανός».

Αναγνώρισε επίσης τον «δυναμισμό των μεταναστών», οι οποίοι έχουν βοηθήσει την Ισπανία να γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Η σχετική απόφαση αρχικά είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Ιανουάριο.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση για να καλύψει τα κενά στο εργατικό δυναμικό και να αντισταθμίσει τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις συντάξεις και το κράτος πρόνοιας, σημειώνουν οι Straits Times.

Οι μετανάστες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από αυτή την εβδομάδα έως τις 30 Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης

Ορμούζ: Ποιος αποκλεισμός από τις ΗΠΑ; – Πέρασαν ήδη τρία τάνκερ με σχέσεις με το Ιράν και την Κίνα

Μέση Ανατολή: Παρέμβαση τεσσάρων σημείων από τον Σι Τζινπίνγκ – Για να μην κυριαρχήσει «ο νόμος της ζούγκλας»

WSJ: Πώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ