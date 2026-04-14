ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:07
14.04.2026 11:53

Μέση Ανατολή: Παρέμβαση τεσσάρων σημείων από τον Σι Τζινπίνγκ – Για να μην κυριαρχήσει «ο νόμος της ζούγκλας»

14.04.2026 11:53
Βαρυσήμαντη παρέμβαση από τον πρόεδρο της Κίνας, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, για την σταθεροποίηση και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα, ώστε ο κόσμος να μην επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας», επισημαίνοντας ότι… στη ζυγαριά βρίσκεται από τη μία το Διεθνές Δίκαιο και από την άλλη ο νόμος του ισχυρού.

Στο πλαίσιο αυτό και, σε συνάντησή του με τον διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Καλέντ Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν, ο Κινέζος πρόεδρος κατέθεσε πρόταση τεσσάρων σημείων για την ειρήνευση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές:

  • Τήρηση της «αρχής της ειρηνικής συνύπαρξης» και προώθηση της οικοδόμησης μιας κοινής, συνολικής, συνεργατικής και βιώσιμης αρχιτεκτονικής ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Περσικού Κόλπου.
  • Σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των θεσμών.
  • Τήρηση του διεθνούς δικαίου, το οποίο δεν θα πρέπει να «χρησιμοποιείται όταν είναι βολικό και να εγκαταλείπεται όταν δεν είναι».
  • Όλες οι χώρες να «ενσωματώσουν την ανάπτυξη και την ασφάλεια» και να «δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να δώσουν θετική ώθηση στην ανάπτυξη των κρατών του Κόλπου στη Μέση Ανατολή».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον επόμενο μήνα. Η συνάντηση αυτή είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν, με τους δύο ηγέτες να κρίνουν ότι οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για διαπραγματεύσεις.

Η Κίνα έχει μέχρι στιγμής αντεπεξέλθει αρκετά καλά στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε σύγκριση με ορισμένους από τους ασιατικούς γείτονές της. Ωστόσο, καθώς οι παγκόσμιες αγορές καυσίμων παραμένουν ασταθείς εν μέσω μιας αβέβαιης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και του αμερικανικού στρατιωτικού αποκλεισμού που απειλεί τις ιρανικές εξαγωγές, τα διακυβεύματα της σύγκρουσης για το Πεκίνο γίνονται όλο και μεγαλύτερα.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:07
Επιμένουν στην αποπομπή Λαζαρίδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Λαζαρίδη μετά την συνέντευξη στο Open: «Αμετανόητος και αλαζόνας σε ζωντανή μετάδοση»

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

