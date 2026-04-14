search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 10:56

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες στο Πακιστάν για νέες διαπραγματεύσεις

Την πληροφορία ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετέδωσε το πρωί της Τρίτης το Reuters.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα βρεθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ, την πόλη του Πακιστάν, όπου διεξήχθη και ο πρώτος – χωρίς αποτέλεσμα – γύρος διαπραγματεύσεων.

Το Ισλαμαμπάντ έχει δηλώσει ήδη ότι επιθυμεί να φιλοξενήσει τις δύο αποστολές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Σημειώνεται πως, βάσει όσων έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, η προθεσμία στην Τεχεράνη για να συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον λήγει σε εννέα μέρες.

Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, συνομιλίες στις οποίες συμμετείχε προσωπικά.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να παραδοθεί στην Ουάσιγκτον το σύνολο της ποσότητας εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο και να εφαρμοστούν αυστηροί μηχανισμοί επαλήθευσης ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε παραγωγή ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στις συνομιλίες, χαρακτήρισε τις επαφές άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες, επαναλαμβάνοντας την καχυποψία της Ουάσιγκτον ως προς τις προθέσεις της Τεχεράνης.

Η στάση της Τεχεράνης και οι αιτιάσεις περί «μαξιμαλιστικών απαιτήσεων»

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», σημείωσε ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι παρουσίασε στους συνομιλητές του τις «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ. Κατά τον ίδιο, η ιρανική πλευρά «έκανε ένα βήμα», όμως «δεν έφθασε αρκετά μακριά».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είχαν πλησιάσει σε συμφωνία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει κλείσει de facto μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ανοίξουν πλήρως στο πλαίσιο της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος «ταχείας επίθεσης» επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών θα «καταστραφεί», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκινά από την αρχή η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα

CNN: Το δόγμα της ισχύος του Τραμπ καταρρέει σε πολλά μέτωπα

Ουγγαρία: Ανακούφιση, αλλά και «πονοκέφαλοι» στις Βρυξέλλες από την εκλογή Μαγιάρ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Επιμένουν στην αποπομπή Λαζαρίδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Λαζαρίδη μετά την συνέντευξη στο Open: «Αμετανόητος και αλαζόνας σε ζωντανή μετάδοση»

ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΘΕΑΤΡΟ

Οικογένεια Άνταμς – Το Μιούζικαλ: Επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο με λαμπερό καστ και παράταση παραστάσεων (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3