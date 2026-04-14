Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες στο Πακιστάν για νέες διαπραγματεύσεις

Την πληροφορία ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετέδωσε το πρωί της Τρίτης το Reuters.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα βρεθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ, την πόλη του Πακιστάν, όπου διεξήχθη και ο πρώτος – χωρίς αποτέλεσμα – γύρος διαπραγματεύσεων.

Το Ισλαμαμπάντ έχει δηλώσει ήδη ότι επιθυμεί να φιλοξενήσει τις δύο αποστολές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Σημειώνεται πως, βάσει όσων έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, η προθεσμία στην Τεχεράνη για να συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον λήγει σε εννέα μέρες.

Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, συνομιλίες στις οποίες συμμετείχε προσωπικά.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να παραδοθεί στην Ουάσιγκτον το σύνολο της ποσότητας εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο και να εφαρμοστούν αυστηροί μηχανισμοί επαλήθευσης ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε παραγωγή ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στις συνομιλίες, χαρακτήρισε τις επαφές άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες, επαναλαμβάνοντας την καχυποψία της Ουάσιγκτον ως προς τις προθέσεις της Τεχεράνης.

Η στάση της Τεχεράνης και οι αιτιάσεις περί «μαξιμαλιστικών απαιτήσεων»

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», σημείωσε ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι παρουσίασε στους συνομιλητές του τις «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ. Κατά τον ίδιο, η ιρανική πλευρά «έκανε ένα βήμα», όμως «δεν έφθασε αρκετά μακριά».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είχαν πλησιάσει σε συμφωνία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει κλείσει de facto μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ανοίξουν πλήρως στο πλαίσιο της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος «ταχείας επίθεσης» επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών θα «καταστραφεί», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.

