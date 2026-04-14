Μέση Ανατολή: Πενταετές «πάγωμα» του εμπλουτισμού ουρανίου πρότεινε το Ιράν – Οι ΗΠΑ επέμειναν στην 20ετία

Το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για διάστημα έως και πέντε ετών, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, αλλά παρέμειναν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια διαδρομή προς μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανό δεύτερο γύρο απευθείας συνομιλιών, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Axios, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ απαίτησαν από το Ιράν 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να απομακρύνει από τη χώρα όλο το υψηλού εμπλουτισμού πυρηνικό υλικό που διαθέτει.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το Ιράν αντέτεινε αναστολή της διαδικασίας εμπλουτισμού ουρανίου για μικρότερο χρονικό διάστημα, καθώς και μια «εποπτευόμενη διαδικασία αραίωσης» του υψηλά εμπλουτισμένουν ουρανίου.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν ένα σημαντικό σημείο τριβής της σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Διαβάστε επίσης:

