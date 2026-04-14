ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
Μέση Ανατολή: Πενταετές «πάγωμα» του εμπλουτισμού ουρανίου πρότεινε το Ιράν – Οι ΗΠΑ επέμειναν στην 20ετία

Το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για διάστημα έως και πέντε ετών, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, αλλά παρέμειναν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια διαδρομή προς μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανό δεύτερο γύρο απευθείας συνομιλιών, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Axios, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ απαίτησαν από το Ιράν 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να απομακρύνει από τη χώρα όλο το υψηλού εμπλουτισμού πυρηνικό υλικό που διαθέτει.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το Ιράν αντέτεινε αναστολή της διαδικασίας εμπλουτισμού ουρανίου για μικρότερο χρονικό διάστημα, καθώς και μια «εποπτευόμενη διαδικασία αραίωσης» του υψηλά εμπλουτισμένουν ουρανίου.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν ένα σημαντικό σημείο τριβής της σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Γελοίες δικαιολογίες από τον Τραμπ για τη φωτογραφία που τον παρουσίαζε ως Ιησού – «Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό»

Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι συνομιλίες για εκεχειρία στον Λίβανο – «Αποτελεί υποταγή και παράδοση», λέει η Χεζμπολάχ

Φλόριντα: 16χρονος βίασε και δολοφόνησε την 18χρονη αδερφή του σε κρουαζιερόπλοιο (Video/Photo)

Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

Σε «συμπληγάδες» ο Έλληνας καταναλωτής: Η ακρίβεια της Goldman Sachs και το γεωπολιτικό ρίσκο που «παγώνει» τον τουρισμό

Τροχαίο στους Παξούς: Στη ΜΕΘ ο 17χρονος συνεπιβάτης του 15χρονου που σκοτώθηκε – Υποβάλλεται σε αλλεπάλληλα χειρουργεία

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

Παραλήρημα Νετανιάχου για Ευρώπη: «Έχετε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα» – Παρά τη διεθνή κατακραυγή εναντίον του ζητάει και τα ρέστα

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

