Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι συνομιλίες για εκεχειρία στον Λίβανο – «Αποτελεί υποταγή και παράδοση», λέει η Χεζμπολάχ

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη (14/4), στην Ουάσινγκτον οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στον Λίβανο, μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Axios στη Μέση Ανατολή, Barak Ravid, στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λίβανο Μισέλ Ίσα και ο σύμβουλος Μάικλ Νίνταμ.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ και τον Λίβανο η πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Νάντα Χαμάντε.

Χθες, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ ζήτησε σήμερα «την ακύρωση» των διαπραγματεύσεων που είναι προγραμματισμένες για αύριο, μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι τέτοιου είδους συνομιλίες ισοδυναμούν με «παράδοση».

«Αρνούμαστε τις διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή οντότητα (…) Αυτή η διαπραγμάτευση αποτελεί υποταγή και παράδοση», τόνισε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο Κάσεμ, ενώ ζήτησε «να ακυρωθεί αυτή η συνάντηση».

Σκοτώθηκε υπαξιωματικός του IDF στις φονικές επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου το Τελ Αβίβ επιτίθεται για πάνω από έναν μήνα, με πρόφαση τον «πόλεμο» κατά της Χεζμπολάχ.

«Ο αρχιλοχίας Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο, 30 ετών, οδηγός πυροσβεστικού οχήματος (…) έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν τους.

🎯⏰24HR RECAP: ~150 Hezbollah targets were struck in numerous areas across southern Lebanon.



Accomplishments:

– Rocket launchers & UAVs struck

– Military structures, anti-tank missile launch points & terror command centers were targeted

– Terrorist cells that attempted to carry… pic.twitter.com/FYbntP7ml6 April 13, 2026

Παράλληλα, οι δυνάμεις του IDF αναφέρουν πως έχουν πλήξει πάνω από 150 στόχους της «Χεζμπολάχ», σκοτώνοντας παράλληλα δεκάδες αμάχους τις τελευταίες ώρες.

