search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 08:02

Φλόριντα: 16χρονος βίασε και δολοφόνησε την 18χρονη αδερφή του σε κρουαζιερόπλοιο (Video/Photo)

Τέλος στη ζωή της 18χρονης θετής αδερφής του έβαλε ένας 16χρονος από τη Φλόριντα κατά την διάρκεια οικογενειακής κρουαζιέρας, αφότου τη βίασε και τη σκότωσε επίτηδες.

Αυτός θα δικαστεί ως ενήλικος για τη δολοφονία και είναι αντιμέτωπος με ισόβια φυλάκιση.

Ο 16χρονος Τίμοθι Χάντσον είχε εμμονή με την 16χρονη θετή αδελφή του, Άννα Κέπνερ, και τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ταξίδευαν στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon σε διακοπές από τη Φλόριντα, την δολοφόνησε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε διεστραμμένη εμμονή με τη θετή αδελφή του, «επιτέθηκε σεξουαλικά και σκότωσε σκόπιμα» την Άννα Κέπνερ.

Η 18χρονη μοιραζόταν μια καμπίνα με τον 16χρονο κατά τη διάρκεια των διακοπών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης ο πατέρας της, η μητριά της και δύο άλλα θετά αδέρφια της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πέθανε από χέρι στον λαιμό και παρατήρησαν δύο μώλωπες στο πλάι του λαιμού της.

Το σώμα της Άννα Κέπνερ βρέθηκε το πρωί της 7ης Νοεμβρίου, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, καλυμμένο με σωσίβια και σπρωγμένο κάτω από ένα κρεβάτι από μια καμαριέρα που καθάριζε την καμπίνα.

Αρχικά, τον περασμένο Φεβρουαρίου, ο 16χρονος κατηγορήθηκε ως ανήλικος για τη δολοφονία αλλά πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού επιβαρυμένη με σεξουαλική επίθεση.

Η Άννα Κέπνερ επρόκειτο να αποφοιτήσει από το Χριστιανικό Σχολείο Temple στο Titusville τον Μάιο ενώ είχε μόλις ολοκληρώσει τις εξετάσεις της για να καταταχθεί στο στρατό.

Ο Τίμοθι, του οποίου η μητέρα, Σόντελ Χάντσον, είναι η μητριά της Άννας και σύζυγος του πατέρα της, Κρίστοφερ Κέπνερ, έχει λάβει άδεια να ζήσει με έναν θείο του φορώντας βραχιολάκι στον αστράγαλο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

