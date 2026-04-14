ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
14.04.2026 07:46

Γερμανία: Νέα απεργία των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa την Τετάρτη και την Πέμπτη

Σε νέα απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη κάλεσε νωρίτερα απόψε το συνδικάτο UFO τους εργαζόμενους στα πληρώματα καμπίνας των αεροσκαφών της Lufthansa και της CityLine, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Η 48ωρη απεργία των πιλότων της εταιρίας που βρίσκεται από τα μεσάνυχτα σε εξέλιξη προκαλεί ήδη ακυρώσεις και καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων.

«Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για τη διαμαρτυρία των εργαζομένων» από την προγραμματισμένη για μεθαύριο εκδήλωση της Lufthansa με αφορμή την 100ή επέτειο από την ίδρυσή της, στην οποία μάλιστα θα παρευρεθεί και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ο πρόεδρος του UFO Γιοάχιμ Βάσκες-Μπούργκερ και πρόσθεσε:

«Όταν η διοίκηση θα γιορτάζει την 100ή επέτειο της Lufthansa μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα καταστήσουμε σαφές υπό ποιες ακριβώς συνθήκες λειτουργούν οι εργοδότες – και στις πλάτες τίνος λαμβάνονται οι τρέχουσες αποφάσεις».

Μόλις την περασμένη Παρασκευή οι αεροσυνοδοί της Lufthansa πραγματοποίησαν ακόμη μία κινητοποίηση, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να αντιμετωπίσουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σήμερα με την απεργία των πιλότων της.

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

ΥΓΕΙΑ

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε «συμπληγάδες» ο Έλληνας καταναλωτής: Η ακρίβεια της Goldman Sachs και το γεωπολιτικό ρίσκο που «παγώνει» τον τουρισμό

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Στη ΜΕΘ ο 17χρονος συνεπιβάτης του 15χρονου που σκοτώθηκε – Υποβάλλεται σε αλλεπάλληλα χειρουργεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα Νετανιάχου για Ευρώπη: «Έχετε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα» – Παρά τη διεθνή κατακραυγή εναντίον του ζητάει και τα ρέστα

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

