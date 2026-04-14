Ξεκινά από την αρχή η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα με επτά γιατρούς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η δίκη ξεκινά σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της αρχικής διαδικασίας λόγω ακυρότητας.

Το δικαστήριο να αναμένεται να εξετάσει σχεδόν 100 μάρτυρες, σε μια υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Αργεντινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή ανακοπή, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο για αφαίρεση θρόμβου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόβι και η νοσηλεύτρια Νταϊάνα Μαδρίδ, η οποία ωστόσο θα δικαστεί ξεχωριστά.

Η πρώτη δίκη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ εντός του δικαστηρίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ιατρική ομάδα παραβίασε βασικά πρωτόκολλα περίθαλψης.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος, λόγω των εξαρτήσεών του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

