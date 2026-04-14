search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ξεκινά από την αρχή η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα

maradona-graffiti

Ξεκινά από την αρχή η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα με επτά γιατρούς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η δίκη ξεκινά σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της αρχικής διαδικασίας λόγω ακυρότητας.

Το δικαστήριο να αναμένεται να εξετάσει σχεδόν 100 μάρτυρες, σε μια υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Αργεντινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή ανακοπή, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο για αφαίρεση θρόμβου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόβι και η νοσηλεύτρια Νταϊάνα Μαδρίδ, η οποία ωστόσο θα δικαστεί ξεχωριστά.

Η πρώτη δίκη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ εντός του δικαστηρίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ιατρική ομάδα παραβίασε βασικά πρωτόκολλα περίθαλψης.
Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος, λόγω των εξαρτήσεών του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazaridis-vouli
diarriktis_balkoni
aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:09
lazaridis-vouli
diarriktis_balkoni
aerolimenas irakleiou new
1 / 3