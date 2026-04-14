ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:04
14.04.2026 10:58

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία – Αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 16 τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Δεκαέξι άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίστηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά ΜΜΕ δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκινά από την αρχή η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα

CNN: Το δόγμα της ισχύος του Τραμπ καταρρέει σε πολλά μέτωπα

Γελοίες δικαιολογίες από τον Τραμπ για τη φωτογραφία που τον παρουσίαζε ως Ιησού – «Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό»

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οικογένεια Άνταμς – Το Μιούζικαλ: Επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο με λαμπερό καστ και παράταση παραστάσεων (Photos)

Κραυγή αγωνίας από τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών – Δυσοίωνο το μέλλον χωρίς την στήριξη της πολιτείας

Βραδινή τηλεθέαση της Δευτέρας του Πάσχα: Ποιος άντεξε, ποιος έπεσε

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

