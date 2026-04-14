Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία – Αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 16 τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Δεκαέξι άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίστηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

#SONDAKİKA



Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket'in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.



(DHA) pic.twitter.com/p3wLSeQgUG https://t.co/GZYOyAbPEk — Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά ΜΜΕ δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub



Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.



Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5 — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026

