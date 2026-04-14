Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία – Αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 16 τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Δεκαέξι άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίστηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και είναι νεκρός.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.
#CANLI | İşte lisede saldırı anı— TGRT HABER (@tgrthabertv) April 14, 2026
İhlas Haber Ajansı Şinasi İnan detayları aktarıyor @yaprakhirka@sinasiinanhttps://t.co/YJDoVYfFEN
Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.
«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.
#SONDAKİKA— Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026
Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket'in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
(DHA) pic.twitter.com/p3wLSeQgUG https://t.co/GZYOyAbPEk
Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά ΜΜΕ δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.
Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.
🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub— APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026
Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.
Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5
Διαβάστε επίσης:
Ξεκινά από την αρχή η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα
CNN: Το δόγμα της ισχύος του Τραμπ καταρρέει σε πολλά μέτωπα
Γελοίες δικαιολογίες από τον Τραμπ για τη φωτογραφία που τον παρουσίαζε ως Ιησού – «Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό»
