Ορμούζ: Ποιος αποκλεισμός από τις ΗΠΑ; – Πέρασαν ήδη τρία τάνκερ με σχέσεις με το Ιράν και την Κίνα

Παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο θα βυθίζουν πλοία που έχουν σχέση με το Ιράν, φαίνεται ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει… τρύπες.

Συγκεκριμένα, ένα τάνκερ που συνδέεται με το Ιράν διέσχισε την Τρίτη το Στενό, σε μια εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία στον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο συνεχίζεται, παρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που καταπλέουν σε ιρανικά λιμάνια.

Συνολικά τρία πλοία διέσχισαν το Ορμούζ, αλλά δεν κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των περιορισμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, το δεξαμενόπλοιο Peace Gulf, με σημαία Παναμά και μεσαίου μεγέθους χωρητικότητα, κατευθύνεται προς το λιμάνι Χαμρίγια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι το πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, πρώτη ύλη για την πετροχημική βιομηχανία, σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής εκτός Ιράν, από όπου τα φορτία εξάγονται προς την Ασία.

Νωρίτερα είχαν προηγηθεί δύο τάνκερ που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Το Handy Murlikishan κατευθύνεται προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο στο παρελθόν έφερε την ονομασία MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, το κινεζικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο Rich Starry αποτελεί το πρώτο πλοίο που διασχίζει το Στενό του Ορμούζ και εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο μετά την έναρξη του αποκλεισμού. Το πλοίο και η εταιρεία ιδιοκτησίας του, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω συναλλαγών με το Ιράν.

Το Rich Starry είναι δεξαμενόπλοιο μεσαίας χωρητικότητας και μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το φορτίο είχε φορτωθεί στο προηγούμενο λιμάνι προσέγγισης, το Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στο πλοίο επιβαίνει κινεζικό πλήρωμα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε την Τρίτη τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών «επικίνδυνο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε εάν κινεζικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

