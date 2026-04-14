WSJ: Πώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα τον αποκλεισμό κάθε κίνησης που επιχειρεί να εισέλθει και να εξέλθει από τα ιρανικά λιμάνια.

Η στρατηγική του αποκλεισμού

Με επαρκή αριθμό πολεμικών πλοίων, ο αποκλεισμός στοχεύει στον εκφοβισμό των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς το Ιράν. Σύμφωνα με πρώην και νυν αξιωματούχους, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν νηοψίες και κατασχέσεις εχθρικών πλοίων που θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον κλοιό. Πρόκειται για μια περίπλοκη επιχείρηση που απαιτεί σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους, σημειώνει η Wall Street Journal, μεταξύ άλλων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας με την τοποθέτηση περισσότερων από 15 αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Λόγω της εγγύτητας με τις ιρανικές ακτές, οι ΗΠΑ επιλέγουν να αναχαιτίζουν ή να θέτουν σε καραντίνα εμπορικά σκάφη εκατέρωθεν από τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος από τα λιμάνια.

Επιχειρήσεις επιβίβασης και ισχύς πυρός

Σε περίπτωση που ένα ύποπτο πλοίο δεν συμμορφωθεί με το αίτημα για νηοψία, ειδικά εκπαιδευμένοι πεζοναύτες και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων (Navy SEALs) θα αναλάβουν τη διεξαγωγή αναγκαστικής επιβίβασης.

Το αμερικανικό ναυτικό διαθέτει στην περιοχή:

Ένα αεροπλανοφόρο.

Πολλαπλά αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων.

Ένα πλοίο αμφίβιας επίθεσης.

Ελικόπτερα υποστήριξης για επιχειρήσεις επιβίβασης.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ μπορούν να μεταφέρουν ομάδες επιβίβασης από γειτονικά κράτη του Κόλπου, ενώ χρησιμοποιούν εργαλεία επιτήρησης και drones για την παρακολούθηση των κινήσεων καθώς τα πλοία εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο στόχος της πίεσης

Ο Τραμπ στοχεύει στην άσκηση πρόσθετης οικονομικής πίεσης στο Ιράν, κόβοντας τις πηγές εσόδων του. Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ περιλαμβάνουν:

Πλήρες άνοιγμα από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης.

Τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου.

Αποδοχή ενός ευρύτερου πλαισίου περιφερειακής ασφαλείας.

Διακοπή υποστήριξης ένοπλων ομάδων.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο», δήλωσε ο Trump, σημειώνοντας ότι η οικονομική ασφυξία μπορεί να αναγκάσει το καθεστώς σε πολιτική λύση.

Κίνδυνοι και πιθανά αντίποινα

Αν και ο σχεδιασμός για τον αποκλεισμό από τα Στενά του Ορμούζ υπήρχε εδώ και χρόνια στα συρτάρια της Centcom, δεν είχε εφαρμοστεί νωρίτερα λόγω του υψηλού ρίσκου. Η περιοχή είναι ευάλωτη σε ιρανικές νάρκες, drones και ταχύπλοα επιθετικά σκάφη.

Παρά τη φθορά του ιρανικού στρατού, η Τεχεράνη διατηρεί χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους και δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Οποιαδήποτε ανταλλαγή πυρών πάνω σε δεξαμενόπλοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση και νέες αμερικανικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Το Ιράν έχει ήδη απειλήσει με επιθέσεις σε γειτονικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν ως απάντηση στον αποκλεισμό.

Διαβάστε επίσης

