Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

H Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, επιδιώκοντας να μην δοκιμάσει τα όρια ενός αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και να μην υπονομεύσει μια νέα προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις και την οποία επικαλείται το Bloomberg.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η πιθανή αυτή κίνηση αντανακλά την πρόθεση της ιρανικής πλευράς να αποφύγει άμεση κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς οι δύο χώρες οργανώνουν τις λεπτομέρειες για νέα συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.

Iran is considering a short-term pause to shipments through the Strait of Hormuz to avoid testing a US blockade and scuppering a fresh round of peace talks, according to a person familiar with the Tehran’s deliberations. https://t.co/IerJJw5XLe — Bloomberg (@business) April 14, 2026





Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων με στόχο την παράταση της εκεχειρίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά από χθες στην εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στόχος είναι η πραγματοποίηση νέων συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.



Η προσωρινή αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας για λίγες ημέρες θεωρείται από ορισμένες πηγές ρεαλιστική επιλογή, ώστε να αποφευχθεί κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εύθραυστες προσπάθειες επανεκκίνησης του διαλόγου. Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει ρευστή, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική του, επιχειρώντας να αποδείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες, εξέλιξη που θα αύξανε τον κίνδυνο νέας έντασης.



Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Η Τεχεράνη έχει περιορίσει σχεδόν όλες τις μη ιρανικές μεταφορές μέσω της περιοχής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό. Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για πιθανή αποκλιμάκωση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν, με το Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 98 δολάρια.



Η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη διακοπή των αποστολών θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πρόθεσης αποκλιμάκωσης. Όπως δήλωσε, «εάν το Ιράν πράγματι διακόψει τις αποστολές, αυτό θα δείξει ότι επιδιώκει να αποφύγει την επανάληψη ενός θερμού πολέμου», επισημαίνοντας ότι οι αγορές πιθανόν να εστιάσουν περισσότερο στην προοπτική συμφωνίας παρά στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά.



Από την πλευρά της, η αναλύτρια της Control Risks Ανισέ Μπασίρι Ταμπρίζι εκτίμησε ότι η προσωρινή παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει περισσότερα οφέλη παρά απώλειες από μια τέτοια κίνηση. «Δεν νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη παραχώρηση για την ιρανική πλευρά, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών» είπε χαρακτηριστικά.



Η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.

Στενά του Ορμούζ: Πέρασαν ήδη τρία τάνκερ με σχέσεις με το Ιράν και την Κίνα

Την ίδια ώρα, παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο θα βυθίζουν πλοία που έχουν σχέση με το Ιράν, φαίνεται ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει… τρύπες.

Συγκεκριμένα, ένα τάνκερ που συνδέεται με το Ιράν διέσχισε την Τρίτη το Στενό, σε μια εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία στον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο συνεχίζεται, παρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που καταπλέουν σε ιρανικά λιμάνια.

Συνολικά τρία πλοία διέσχισαν το Ορμούζ, αλλά δεν κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των περιορισμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, το δεξαμενόπλοιο Peace Gulf, με σημαία Παναμά και μεσαίου μεγέθους χωρητικότητα, κατευθύνεται προς το λιμάνι Χαμρίγια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι το πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, πρώτη ύλη για την πετροχημική βιομηχανία, σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής εκτός Ιράν, από όπου τα φορτία εξάγονται προς την Ασία.

Νωρίτερα είχαν προηγηθεί δύο τάνκερ που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Το Handy Murlikishan κατευθύνεται προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο στο παρελθόν έφερε την ονομασία MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, το κινεζικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο Rich Starry αποτελεί το πρώτο πλοίο που διασχίζει το Στενό του Ορμούζ και εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο μετά την έναρξη του αποκλεισμού. Το πλοίο και η εταιρεία ιδιοκτησίας του, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω συναλλαγών με το Ιράν.

Το Rich Starry είναι δεξαμενόπλοιομεσαίας χωρητικότητας και μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το φορτίο είχε φορτωθεί στο προηγούμενο λιμάνι προσέγγισης, το Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στο πλοίο επιβαίνει κινεζικό πλήρωμα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε την Τρίτη τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών «επικίνδυνο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε εάν κινεζικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

