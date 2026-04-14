Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ένοπλης βίας εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, 14/4, σε επαγγελματικό λύκειο στην περιοχή Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα, στη νότια Τουρκία, όταν 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε στον χώρο οπλισμένος με καραμπίνα και πυροβόλησε αδιακρίτως. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 16 άτομα, ενώ ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του λίγο αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:00, όταν ο 19χρονος Ομέρ Κετ μπήκε στο «Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi» και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας πανικό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και ασθενοφόρα, ενώ το σχολείο εκκενώθηκε.

Şanlıurfa Siverek’te bir liseye düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.



Saldırıda 16 kişi yaralandı.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τέσσερις εκπαιδευτικοί, δέκα μαθητές, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο.

Ο Σιλντάκ, μετά την επίσκεψή του στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ, ανέφερε: «Περίπου στις 09:00 ο δράστης εισήλθε στο σχολείο με καραμπίνα και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άτομα. Ευτυχώς δεν υπήρξε απώλεια ζωής». Ο ίδιος διευκρίνισε, ακόμη, ότι τέσσερις από τους τραυματίες – δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές – μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε μέτριας σοβαρότητας, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να λαμβάνουν φροντίδα.

Τα απειλητικά μηνύματα πριν την επίθεση

Νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως» δείχνουν ότι ο 19χρονος είχε προαναγγείλει την επίθεση μέσω των social media του σχολείου, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει τα κίνητρά του. Σε μία από τις αναρτήσεις του φέρεται να έγραφε: «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες ημέρες θα γίνει επίθεση».

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για πρώην μαθητή, ο οποίος είχε φοιτήσει μόνο στην πρώτη τάξη του λυκείου πριν μεταγραφεί σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας, ο δράστης φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας που έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας, όπου αποτυπώνονται σκηνές πανικού, με μαθητές να τρέχουν για να σωθούν, ενώ ο ένοπλος εισέρχεται στο σχολείο κρατώντας την καραμπίνα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, επιβεβαιώνοντας ότι ο δράστης, γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε μετά την πράξη του. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ, αφού έλαβαν αρχικά τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής Εκπαίδευσης της Σανλιούρφα, Ασίμ Σουλτάνογλου, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του σχολείου για τέσσερις ημέρες, έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου, προκειμένου να παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως σημείωσε, θα ενεργοποιηθούν δράσεις αποκατάστασης μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι η πλειονότητα των μαθητών απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τον χώρο, ενώ όλοι οι τραυματίες έλαβαν άμεσα την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μελόνι: Η Ιταλία «παγώνει» την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ – Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ, αλληλεγγύη στον Πάπα Λέοντα

Ιράν: Παγωμένο αίμα από τον Πεζεσκιάν – «Μπήκαν εχθρικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο μας» (Video)

Κίνα: Τεράστια φωτιά στο πάρκινγκ της εταιρείας BYD στην Σενζέν (video)











