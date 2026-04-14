ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:29
14.04.2026 14:32

Ιράν: Παγωμένο αίμα από τον Πεζεσκιάν – «Μπήκαν εχθρικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο μας» (Video)

14.04.2026 14:32
Πολλά και ποικίλα σχόλια προκάλεσε βίντεο από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ιράν, την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ πραγματοποιούσαν εναέριες επιθέσεις στη χώρα, το οποίο δημοσιοποίησε στα social media το πρακτορείο ISNA.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίζεται να έχει… παγωμένο αίμα: την ώρα της συνεδρίασης, υπουργός του λέει: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας», με τον Ιρανό πολιτικό να απαντάει… σαν να μην συμβαίνει τίποτα: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέγατε;».

Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι ο Πεζεσκιάν έχει σπουδάσει γιατρός καρδιοχειρουργός, για την ακρίβεια – και ότι στη διάρκεια του πολέμου του Ιράν με το Ιράκ βρισκόταν συχνά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, όπου, όταν δεν παρείχε ιατρικές υπηρεσίες, πολεμούσε κανονικά, σαν απλώς στρατιώτης. Οπότε, μάλλον έτσι εξηγείται και η ψυχραιμία του.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

