Ιράν: Παγωμένο αίμα από τον Πεζεσκιάν – «Μπήκαν εχθρικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο μας» (Video)

Πολλά και ποικίλα σχόλια προκάλεσε βίντεο από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ιράν, την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ πραγματοποιούσαν εναέριες επιθέσεις στη χώρα, το οποίο δημοσιοποίησε στα social media το πρακτορείο ISNA.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίζεται να έχει… παγωμένο αίμα: την ώρα της συνεδρίασης, υπουργός του λέει: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας», με τον Ιρανό πολιτικό να απαντάει… σαν να μην συμβαίνει τίποτα: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέγατε;».

🇮🇷 Scenes from an Iranian cabinet meeting during the war:



Iranian Minister: "Mr. President, we’ve just been informed hostile aircrafts entered our airspace"



President Pezeshkian: "Ok, no problem. So anyway what were you saying?" pic.twitter.com/uiyXUQrp5U — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 14, 2026

Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι ο Πεζεσκιάν έχει σπουδάσει γιατρός – καρδιοχειρουργός, για την ακρίβεια – και ότι στη διάρκεια του πολέμου του Ιράν με το Ιράκ βρισκόταν συχνά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, όπου, όταν δεν παρείχε ιατρικές υπηρεσίες, πολεμούσε κανονικά, σαν απλώς στρατιώτης. Οπότε, μάλλον έτσι εξηγείται και η ψυχραιμία του.

