ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:30
Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, παρά τις αναφορές ότι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Πακιστάν αργότερα αυτή την εβδομάδα για να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Απαντώντας σε ισχυρισμούς ορισμένων πακιστανικών πηγών ή δυτικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, μια διπλωματική πηγή δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με συμφωνία για τη διεξαγωγή συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ ή σε άλλες μορφές», ανέφερε το IRNA.

Μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ότι αξιωματούχοι του Τραμπ συζητούν εσωτερικά τις λεπτομέρειες για μια πιθανή δεύτερη, προσωπική συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, αλλά δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια συνάντηση θα υλοποιηθεί.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι είχε συνομιλήσει με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και ζήτησε την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιράν και τον τερματισμό οποιασδήποτε πιθανής κλιμάκωσης.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά άνευ όρων το συντομότερο δυνατό.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μπορέσουν να ξαναρχίσουν γρήγορα, με την υποστήριξη των βασικών ενδιαφερομένων μερών», είπε.

