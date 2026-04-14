Χωρίς τη Χεζμπολάχ οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ στην Ουάσιγκτον: Ιστορική ευκαιρία, λέει ο Ρούμπιο, οι προσδοκίες και τα «αγκαθια»

Η Ουάσιγκτον φιλοξενεί απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, τις πρώτες από το 1993, ανάμεσα σε εκπροσώπους του Λιβάνου και του Ισραήλ αλλά με έναν μεγάλο απόντα, τη Χεζμπολάχ, κάτι που μειώνει τις προοπτικές συμφωνίας.

Η συνάντηση στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (18.00 ώρα Ελλάδας) υπό τη μεσολάβηση του Μάρκο Ρούμπιο, δίπλα στους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, Γέσιελ Λάιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ αντίστοιχα, καθώς και του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μιτσέλ Ίσα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται «κόντρα σε δεκαετίες ιστορίας και πολυπλοκότητας», επισημαίνοντας τις βαθιές ρίζες των προβλημάτων που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ στην περιοχή, η οποία – όπως σημείωσε – διαρκεί εδώ και 20 έως 30 χρόνια.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες δεν αναμένεται να αποδώσουν άμεσα πλήρη αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι «όλα τα πολύπλοκα ζητήματα δεν θα επιλυθούν μέσα στις επόμενες έξι ώρες». Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα αποτελέσει την αρχή για πρόοδο και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει περαιτέρω εξελίξεις.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, αποσταθεροποίησε την παγκόσμια οικονομία και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες πληγμάτων και από τις δύο πλευρές, μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Όμως, σύμφωνα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Πριν ακόμη από τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής της λιβανέζικης οργάνωσης, ο Ναΐμ Κάσεμ, ζήτησε την «ακύρωσή» της λέγοντας ότι αυτές οι συνομιλίες συνιστούν «συνθηκολόγηση».

Αφότου ο Λίβανος σύρθηκε από τη Χεζμπολάχ στον πόλεμο με το Ιράν στις αρχές Μαρτίου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους –μεταξύ των οποίων άνευ προηγουμένου πλήγματα στις 8 Απριλίου— και έχουν εκτοπίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε δύο όρους σε αυτές τις συνομιλίες: τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και επιδίωξη μιας «πραγματικής συμφωνίας ειρήνης».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μιλούσε υπό τον όρο ότι θα παραμείνει ανώνυμος, οι συνομιλίες έχουν στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια μακροπρόθεσμα των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος και στην πολιτική ζωή του Λιβάνου».

17 χώρες καλούν τις δύο πλευρές να «αδράξουν την ευκαιρία» των ειρηνευτικών συνομιλιών

Δεκαεπτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Κύπρου κάλεσαν τον Λίβανο και το Ισραήλ να «αδράξουν την ευκαιρία» των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του (Λιβανέζου) προέδρου Ζοζέφ Αούν να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και το γεγονός ότι το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αδράξουν αυτή την ευκαιρία», έγραψαν οι 17 χώρες σε κοινό ανακοινωθέν τους.

Ανάμεσα στις χώρες που συνυπογράφουν το ανακοινωθέν, είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία.

«Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και η οποία πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρη», τονίζουν οι 17 χώρες.

Στο ανακοινωθέν επίσης ότι καταδικάζουν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ» καθώς και «τις μαζικές ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο στις 8 Απριλίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποίησαν οι λιβανικές αρχές, σκότωσαν περισσότερους από 350 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 1.000».

Κουρασμένοι οι Λιβανέζοι από τις συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είπε πως ελπίζει στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο «με σκοπό να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

Στη Βηρυτό, Λιβανέζοι, κουρασμένοι από τους διαδοχικούς πολέμους του Ισραήλ, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις συνομιλίες αυτές.

«Είμαστε υπέρ (των συνομιλιών) αν είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, αν αυτό επιλύσει τα προβλήματα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμάλ Αγιάντ, 49 ετών. «Θέλουμε ειρήνη, για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας, έχουμε κουραστεί, έχουμε ζήσει τόσους πολέμους».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, εκφράζοντας τη λύπη της που ο στρατός του Λιβάνου δεν το έκανε ή δεν μπόρεσε να το κάνει μέχρι τώρα.

Όμως η Ουάσινγκτον βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών, απαιτώντας τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου ενώ υποστηρίζει παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Θα χρειαστεί «πολλή φαντασία και αισιοδοξία για να σκεφτούμε» ότι οι διαφορές ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο «μπορούν να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον». επισημαίνει πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας. «Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία, και το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη στον βορρά, πολύ παρόμοια με αυτήν που έχουμε στη Γάζα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

Το Ισραήλ προσβλέπει να δημιουργήσει μία «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου εισέδυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις προκειμένου όπως λένε να εξουδετερώσουν την απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε με φονικά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο και εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Επικίνδυνο και ανεύθυνο»

Στο Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν εξακολουθεί να ισχύει, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κίνας.

Το Πεκίνο, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν για τον πετρελαϊκό εφοδιασμό του, κάλεσε για αποκατάσταση μιας «χωρίς εμπόδια» ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ, που είναι στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, κυρίως των υδρογονανθράκων, και έχουν αποκλειστεί από την Τεχεράνη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός «το μόνο που θα κάνει θα είναι να επιδεινώσει τις εντάσεις, να αποδυναμώσει μια ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να θέσει σε κίνδυνο ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της διέλευσης των στενών», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας για μια «επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Δευτέρα, με «καταστροφή» οποιοδήποτε ιρανικό «πλοίο ταχείας επίθεσης» πλησιάσει στον ναυτικό αποκλεισμό. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, καταγγέλλοντας μια «παράνομη» «πράξη πειρατείας», προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί στα λιμάνια γειτονικών χωρών στον Κόλπο αν «απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν












