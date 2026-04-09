Λίβανος: Τα πιο φονικά 10 λεπτά των τελευταίων δεκαετιών – Το ισραηλινό σφυροκόπημα που σκόρπισε τον όλεθρο

Χρειάστηκαν μόνο 10 λεπτά στο Ισραήλ για να πραγματοποιήσει μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στον Λίβανο από το τέλος του εμφυλίου πολέμου της χώρας το 1990, γράφει σε δημοσίευμά του ο Guardian, αναφερόμενος στο ισραηλινό μπαράζ επιθέσεων της Μεγάλης Τετάρτης με εκατοντάδες νεκρούς.

Ο Όμαρ Ράχα άκουσε τα πολεμικά αεροπλάνα, αλλά δεν ένιωσε τις εκρήξεις. Μόνο όταν ξύπνησε μπρούμυτα στον δρόμο, αιμορραγώντας, κατάλαβε τι είχε συμβεί: το διπλανό του κτίριο στη γειτονιά Μπαρμπούρ της κεντρικής Βηρυτού είχε καταστραφεί από δύο ισραηλινές βόμβες. Στη συνέχεια, έτρεξε μέσα από τα φλεγόμενα συντρίμμια για να βρει την αδερφή του να ουρλιάζει.

Ο Σάντεν Φακίχ, ένας 24χρονος εκπαιδευτής καλλισθενικής γυμναστικής, έτρεξε επίσης προς το σημείο της πρόσκρουσης. Ο φίλος του Μαχμούντ βρισκόταν μέσα στο χτυπημένο κτίριο. Μπορούσε να πλησιάσει μόνο μέχρι ένα σημείο. Το πολυώροφο κτίριο ήταν ένας σωρός από φλεγόμενα ερείπια. Ο Φακίχ άρχισε να βγάζει ανθρώπους από τα διαμερίσματα μπροστά από το σημείο, κρατώντας στην αγκαλιά του μια ηλικιωμένη γυναίκα που δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι του Μαχμούντ και η γειτονιά – που κάποτε θεωρούνταν ασφαλής από τις ισραηλινές βόμβες – έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη.

Ο Δρ. Γασάν Αμπού-Σίταχ βρισκόταν στα επείγοντα όταν άρχισαν να φτάνουν τα θύματα. Μεταξύ των τραυματιών ήταν παιδιά που ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Πολλά έφτασαν μόνα τους, χωρίς γονείς, με άγνωστη την ταυτότητά τους. «Ο μικρότερος ήταν ένα 11μηνο μωρό. Έπρεπε να τον χειρουργήσω απλώς για να ανακουφίσω την πίεση στο κεφάλι», δήλωσε ο Αμπού-Σίταχ, ο οποίος εργάζεται ως χειρουργός στο Ιατρικό Κολλέγιο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUBMC).

Η πλημμύρα τραυματιών ήρθε μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ περισσότερων από 100 στόχων σε όλο τον Λίβανο σε αυτά τα 10 λεπτά την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 254 ανθρώπους και τραυματίζοντας 1.165, σύμφωνα με μια αρχική καταμέτρηση της πολιτικής άμυνας του Λιβάνου. Ο αριθμός των νεκρών, ο οποίος αναμενόταν να αυξηθεί καθώς βρίσκονταν περισσότερα πτώματα, ήταν υψηλότερος από την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020 – μια από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην ανθρώπινη ιστορία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε χτυπήσει τα «κέντρα διοίκησης και ελέγχου» της Χεζμπολάχ στην εκστρατεία βομβαρδισμού, την οποία ονόμασε «Επιχείρηση Αιώνιο Σκοτάδι».

Ωστόσο, οι κάτοικοι και οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν βόμβες 1.000 λιβρών σε πυκνοκατοικημένες κατοικημένες περιοχές της Βηρυτού, σκότωσαν κυρίως αμάχους. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε το Ισραήλ σε μια δήλωση ότι στόχευε «πυκνοκατοικημένες κατοικημένες γειτονιές» και σκότωσε άοπλους πολίτες, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

Ο Αμπού-Σίταχ είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που ήταν «σκόπιμο να κατακλύσει το σύστημα υγείας», και συνέκρινε τις συνέπειες με τα μαζικά θύματα που είδε ενώ εργαζόταν στη Γάζα.

Το AUBMC έλαβε περίπου 70 τραυματίες ταυτόχρονα. Πολλοί σοβαρά τραυματισμένοι, σύμφωνα με τον Δρ. Φιράς Αμπιάντ, χειρουργό και πρώην υπουργό Υγείας του Λιβάνου. Τραυματισμοί από σύνθλιψη, πολλοί ηλικιωμένοι, μια γυναίκα που χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν και τα δύο πόδια της – ο Αμπιάντ περιέγραψε τον απολογισμό της ημέρας με κουρασμένη φωνή.

«Υπήρχε ένας 90χρονος που άφησα πριν από λίγο. Πέθανε από τα τραύματά του… Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», είπε ο Αμπιάντ. «Αυτοί είναι πολίτες των οποίων, χωρίς καμία προειδοποίηση, ολόκληρη η πολυκατοικία ισοπεδώθηκε. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τη σοβαρότητα των τραυματισμών που δεχόμαστε».

Οι πρώτοι διασώστες στο Μπάρμπουρ εργάστηκαν για να βρουν ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια. Οι πυροσβέστες ψέκασαν νερό στα ερείπια του κτιρίου που σιγόκαιγαν, ενώ περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα σήκωσαν διαλυμένα αυτοκίνητα για να ανοίξουν τον δρόμο για τα ασθενοφόρα. Ένας εργαζόμενος έκτακτης ανάγκης στο σημείο είπε ότι δεν είχαν βρει ακόμη επιζώντες, μόνο κομμάτια ανθρώπων.

Ένας άνδρας έστειλε FaceTime στον γιο του, δείχνοντάς του ένα διαλυμένο αυτοκίνητο. «Είπες ότι ήταν ένα Volkswagen;» είπε, κοιτάζοντας το πλήθος γύρω του καθώς επιθεώρησε το αυτοκίνητο. Το σήμα του είχε κοπεί από τον προφυλακτήρα και το στριμμένο μέταλλο άφησε το αυτοκίνητο αγνώριστο.

Ο Ράκχα παρακολουθούσε την πολιτική άμυνα να εργάζεται. «Πραγματικά δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε εδώ. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη στον τελευταίο πόλεμο [και] εξαιτίας αυτού όλοι οι πρόσφυγες ήρθαν εδώ για ασφάλεια», είπε ο 38χρονος ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, με το κεφάλι του τυλιγμένο σε έναν αιματοβαμμένο επίδεσμο.

Το Μπαρμπούρ, όπως πολλές από τις περιοχές της Βηρυτού που έπληξε το Ισραήλ την Τετάρτη, είναι μια μικτή γειτονιά όπου η Χεζμπολάχ απολαμβάνει μικρής υποστήριξης. Καθώς περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς τον τελευταίο μήνα, τα σχολεία στο Μπαρμπούρ άνοιξαν τις πόρτες τους για να στεγάσουν τις οικογένειες που έφευγαν.

Η γειτονιά δεν είχε προηγουμένως θεωρηθεί προπύργιο της Χεζμπολαχ στο πλαίσιο του πολέμου του Ισραήλ στον Λίβανο. Αλλά ο ισραηλινός στρατός υπαινίχθηκε την Τετάρτη ότι τέτοιες περιοχές είχαν πλέον γίνει στόχοι, ισχυριζόμενος ότι είχαν διεισδύσει μαχητές της Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος αραβικής γλώσσας του Ισραήλ, Αβιχάι Αντράι, δήλωσε την Τετάρτη: «Πρόσφατα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις [Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις] παρατήρησαν ότι η τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ άρχισε να εγκαταλείπει τα σιιτικά οχυρά στα προάστια και να ανατοποθετείται προς τη βόρεια Βηρυτό και τις μικτές περιοχές της πόλης». Ορκίστηκε ότι το Ισραήλ θα «συνεχίσει να καταδιώκει» τους μαχητές της Χεζμπολάχ όπου κι αν βρίσκονται.

«Σταματήστε να μας βομβαρδίζετε, δεν υπάρχει Χεζμπολάχ εδώ, σκοτώνετε αμάχους»

Οι δηλώσεις του ισραηλινού στρατού και οι βομβαρδισμοί διέγραψαν κάθε ελπίδα ότι η εκεχειρία με το Ιράν θα μπορούσε επίσης να σταματήσει τον πόλεμο στον Λίβανο. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, προκαλώντας μια ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμού και εισβολή στον Λίβανο, έχει αφήσει περίπου 1.800 νεκρούς και 5.873 τραυματίες στον Λίβανο.

Οι κάτοικοι του Μπάρμπουρ απέρριψαν την εξήγηση του Ισραήλ για τις επιθέσεις του, λέγοντας ότι οι επιθέσεις έστρεφαν ακόμη και τους επικριτές της Χεζμπολάχ προς την ομάδα.

Ο Φακίχ είπε: «Γίνεται γελοίο. Δεν υπάρχει Χεζμπολάχ εδώ, οι Ισραηλινοί απλώς χαίρονται όταν βομβαρδίζουν ανθρώπους, δεν πρόκειται για τη Χεζμπολάχ.

«Απλώς σταματήστε να μας βομβαρδίζετε. Αν θέλετε να σκοτώσετε τη Χεζμπολάχ, κάντε το, αλλά μην σκοτώνετε αμάχους, γιατί δημιουργείτε θυμό μέσα μας εναντίον του Ισραήλ και θα πρέπει να ενεργήσουμε όπως η Χεζμπολάχ μόνο και μόνο για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό, απλώς θέλω να ζήσω ειρηνικά». Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν απολογισμό της ιλιγγιώδους, αιματηρής ημέρας. Φωτογραφίες μωρών καλυμμένων με σκόνη που ανασύρθηκαν κάτω από τα ερείπια κυκλοφόρησαν σε ομάδες του WhatsApp, καθώς οι άνθρωποι έψαχναν για τους συγγενείς τους.

Οι άνθρωποι κοινοποίησαν μια σέλφι ενός χαμογελαστού ηλικιωμένου ζευγαριού, του Μοχάμεντ και της Χατούν Καρσάτ, ρωτώντας απεγνωσμένα αν κάποιος τους είχε δει αφότου αγνοούνταν σε μια από τις επιθέσεις. Τα πτώματά τους βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια αργά το βράδυ, και οι άνθρωποι συνέχισαν να κοινοποιούν τη σέλφι τους, που τώρα είναι εις μνήμην.

Ο Φακίχ παρέμεινε στο σημείο της σύγκρουσης στο Μπαρμπούρ, καθώς οι διασώστες εργάζονταν. Είχαν περάσει ώρες και δεν είχε νέα από τον φίλο του Μαχμούντ. Οι κλήσεις του πήγαιναν στον τηλεφωνητή.

«Ήταν η χειρότερη μέρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος», είπε ο Φακίχ. «Και αυτό για το οποίο είμαι πιο λυπημένος είναι ότι ο όμορφος Λίβανός μου, ο όμορφος Λίβανός μας, σύντομα θα καταστραφεί».

