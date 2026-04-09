Μεξικό: Συγκλονιστική διάσωση μεταλλωρύχου μετά από 14 ημέρες εγκλωβισμού σε πλημμυρισμένη σήραγγα (Video)

Μια επιχείρηση που δοκίμασε τα όρια ανθρώπινης αντοχής και συντονισμού εκτυλίχθηκε στο βόρειο Μεξικό, όπου δύτες του στρατού κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν μεταλλωρύχο που παρέμενε παγιδευμένος επί δύο εβδομάδες σε υπόγεια πλημμυρισμένη σήραγγα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χρυσωρυχείο στην πολιτεία Σιναλόα, μετά την κατάρρευση φράγματος στις 25 Μαρτίου.

Ο 42χρονος Φρανσίσκο Ζαπάτα Νάχερα βρισκόταν περίπου 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια όταν σημειώθηκε το ατύχημα. Συνολικά 25 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο εκείνη τη στιγμή: 21 κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ τέσσερις εγκλωβίστηκαν. Από αυτούς, ο Χοσέ Αλεχάντρο Κάστουλο ανασύρθηκε ζωντανός έπειτα από πέντε ημέρες, ένας ακόμη μεταλλωρύχος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας παραμένει αγνοούμενος.

Η αναζήτηση για τον Ζαπάτα διήρκεσε περισσότερες από 300 ώρες. Τελικά, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρισκόταν χάρη στο φως του φακού του, τον οποίο άναβε και έσβηνε επανειλημμένα μέσα στο σκοτάδι της σήραγγας. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τον δείχνει όρθιο μέσα σε νερό που φτάνει μέχρι τη μέση, να επικοινωνεί με τους δύτες που τον πλησίασαν.

🔴 A Mexican miner was found alive after being trapped 300 meters underground for 14 days following a mining accident.pic.twitter.com/ikRbZkW4CW — Universal News (@universalnewsx) April 9, 2026

«Πώς είσαι;» τον ρώτησαν οι διασώστες, επισημαίνοντας ότι το σήμα του φακού του ήταν καθοριστικό για τον εντοπισμό του. «Μας καθοδήγησε», ανέφερε ένας από τους δύτες. Ο ίδιος απάντησε με ψυχραιμία: «Δεν έχασα την πίστη μου, δεν έχασα την πίστη μου».

Η μάχη με τον χρόνο και το νερό

Παρά τον εντοπισμό του, η διάσωση δεν ήταν άμεση, καθώς η σήραγγα παρέμενε πλημμυρισμένη. Οι δύτες αναγκάστηκαν να τον εφοδιάσουν προσωρινά με νερό, κονσέρβες τόνου και ενεργειακές μπάρες, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα επιστρέψουν.

Χρειάστηκαν περίπου 20 επιπλέον ώρες συνεχούς προσπάθειας με αντλίες για να μειωθεί η στάθμη του νερού και να καταστεί δυνατή η επιχείρηση απεγκλωβισμού. Τελικά, τη Μεγάλη Τετάρτη, ο Ζαπάτα ανασύρθηκε στην επιφάνεια, τυλιγμένος σε θερμική κουβέρτα και μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του.

🇲🇽 Un minero en México fue rescatado con vida tras pasar 13 días atrapado en una mina inundada en Sinaloa, después de un derrumbe ocurrido a finales de marzo.



➡️ El rescate fue muy complicado debido a la gran cantidad de agua acumulada, por lo que participaron buzos y equipos… pic.twitter.com/2pwxGql2nk April 9, 2026

Οι γιατροί ανέφεραν ότι ήταν εξασθενημένος αλλά σε σταθερή κατάσταση, επισημαίνοντας ότι θα λάβει την απαραίτητη θεραπεία. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του αγνοούμενου εργαζομένου.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη δημόσια τον στρατό για την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της επιμονής του ίδιου του μεταλλωρύχου. Όπως δήλωσε, η αντοχή και η πίστη του συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία μιας «εντυπωσιακής» και «εκπληκτικής διάσωσης».

