Ισραήλ: «Η Χεζμπολάχ ζητά κατάπαυση πυρός» – Το σχέδιο του Τελ Αβίβ για ζώνη ασφαλείας 4 γραμμών στο νότιο Λίβανο

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς υποστήριξε ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη μεγάλη επίθεση σε ολόκληρο τον Λίβανο την Μεγάλη Τετάρτη και ότι η οργάνωση «ζητά κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τους Times of Israel. «Η επιχείρηση Eternal Darkness αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την αποδιοργανωμένη λόγω της έκτασης της επίθεσης», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξοντώθηκαν χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων έχουν εξοντωθεί σε αυτή την εκστρατεία σε πάνω από 1.400, αριθμός που υπερδιπλασιάζει τον αντίστοιχο του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Επίσης, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ «ζητά κατάπαυση του πυρός», ενώ σημείωσε πως και οι Ιρανοί υποστηρικτές της ασκούν πιέσεις και διατυπώνουν απειλές, εκφράζοντας έντονη ανησυχία ότι το Ισραήλ ενδέχεται να τη συντρίψει. «Ο ισραηλινός στρατός (IDF) είναι έτοιμος να αναλάβει δράση με τη χρήση βίας, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ», ανέφερε ο Κατς.

Defense Minister Israel Katz says over 200 Hezbollah operatives were killed in yesterday's major wave of strikes across Lebanon, and that the terror group is "pleading for a ceasefire."



Το σχέδιο για τη «ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο

Ο Κατς περιέγραψε επίσης λεπτομερώς τις προσπάθειες του IDF να δημιουργήσει μια νέα «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι αυτή περιλαμβάνει «τέσσερις γραμμές».

Η πρώτη είναι το συνοριακό μέτωπο, όπου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα ισοπεδώσει χωριά του Λιβάνου για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να τα χρησιμοποιήσει ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Η δεύτερη είναι η «αμυντική γραμμή» στο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί επί του παρόντος πέντε στρατιωτικά φυλάκια. Ο Κατς ανέφερε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 15 στο νότιο Λίβανο.

Η τρίτη είναι η «αντιαρματική γραμμή», από την οποία η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους απευθείας εναντίον ισραηλινών οικισμών. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των δυνάμεών του κατά μήκος αυτής της γραμμής.

Η τέταρτη είναι ο ποταμός Λιτάνι, όπου, σύμφωνα με τον Κατς, ο ισραηλινός στρατός θα «αποτρέψει περαιτέρω διείσδυση τρομοκρατών και την επιστροφή των κατοίκων προς τα νότια».

«Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί από αέρος… με μεγάλη δύναμη, εναντίον των τρομοκρατών και των εκτοξευτών ρουκετών στην περιοχή του Λιτάνι, καθώς και εναντίον των θέσεων εκτόξευσης σε ολόκληρο τον Λίβανο εκτός της περιοχής του Λιτάνι», πρόσθεσε ο Κατς.

