Όργιο φημών… ξανά για την υγεία του Τραμπ: «Έχει το ίδιο βλέμμα σύγχυσης με τον πατέρα του που είχε Αλσχάιμερ», λέει η ανιψιά του

Η διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στο προσκήνιο μετά και τις δηλώσεις της ανιψιάς του Μαίρης Τραμπ, η οποία υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζει «τα ίδια σημάδια Αλτσχάιμερ με τον πατέρα του».

Οι δηλώσεις της έγιναν σε σειρά συνεντεύξεων στις ΗΠΑ, με τη Μαίρη Τραμπ να συγκρίνει τη συμπεριφορά του θείου της με τα συμπτώματα που είχε παρατηρήσει στον Φρεντ Τραμπ Σίνιορ, ο οποίος διαγνώστηκε με άνοια και απεβίωσε το 1999.

«Φαίνεται ότι δεν ξέρει πάντα πού βρίσκεται ή με ποιον μιλάει»

«Μερικές φορές φαίνεται ότι δεν είναι προσανατολισμένος στον χρόνο και στον χώρο», ανέφερε για τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή της στο New York Magazine, προσθέτοντας ότι παρατηρεί και «το ίδιο βλέμμα σύγχυσης» που είχε ο παππούς της.

Σε άλλες δηλώσεις, αναφέρθηκε επίσης σε επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης μνήμης και των προβλημάτων ελέγχου παρορμήσεων: «Υπάρχουν φορές που τον κοιτάζω και βλέπω τον παππού μου. Βλέπω το ίδιο βλέμμα σύγχυσης. Φαίνεται ότι δεν ξέρει πάντα πού βρίσκεται ή με ποιον μιλάει».

Λευκός Οίκος: Επίθεση στην ανιψιά του Τραμπ -«Αποτυχημένη που δεν καταλαβαίνει τίποτα»

Οι ισχυρισμοί της Μαίρης Τραμπ έρχονται μετά από διαδικτυακές φήμες για την υγεία του προέδρου, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από αναφορές για επίσκεψή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο κατά το Πάσχα. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την επίσκεψη και απάντησε επιθετικά στις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη Μαίρη Τραμπ «αποτυχημένη που δεν καταλαβαίνει τίποτα». Ο ίδιος ο Τραμπ αρνείται οποιοδήποτε πρόβλημα μνήμης, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχέση με την άνοια που εμφάνισε ο πατέρας του.

Παρά τις οικογενειακές ανησυχίες και την ιστορική διάγνωση άνοιας στον πατέρα του, δεν έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητες ιατρικές αποδείξεις για την κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι να δημοσιευτεί πλήρης ιατρικός έλεγχος, οι ερωτήσεις για τη γνωστική του υγεία παραμένουν ανοιχτές, ενώ η συζήτηση έχει μπλεχτεί με οικογενειακές διαμάχες και πολιτική αντιπαράθεση.

Μεταξύ άλλων, η Mayo Clinic υπογραμμίζει ότι η περιστασιακή αφηρημάδα ή η δυσκολία συγκέντρωσης μπορεί να αποτελούν φυσιολογικό μέρος της γήρανσης και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη άνοιας. Η διάκριση απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση από ειδικούς.

