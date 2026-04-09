Ο Τραμπ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ – Ξαναθυμήθηκε τη… Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να επικρίνει τους Ευρωπαίους εταίρους στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, τους οποίους κατηγόρησε ότι γύρισαν την πλάτη στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Σε μια ανάρτηση το πρωί της Πέμπτης στο Truth Social, έγραψε: «Κανείς από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, πολύ απογοητευτικού, ΝΑΤΟ, δεν κατάλαβε τίποτα εκτός αν τους ασκούνταν πίεση!!!»

Το βράδυ της Τετάρτης, μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα με κεφαλαία γράμματα ότι το ΝΑΤΟ «δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά».

Σε αυτήν την ανάρτηση, αναφέρθηκε επίσης σε μια προηγούμενη αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, το έδαφος της Δανίας που ο Τραμπ έχει πει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν. «Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιαχειριζόμενο κομμάτι πάγου!!!».

